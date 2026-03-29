В Path of Exile 1 началось тестирование нового московского сервера

Разработчики из Grinding Gear Games сообщили о начале проверки нового серверного провайдера в Москве для игры Path of Exile 1. Тестирование стартовало 28 марта и продлится 7 дней. На этот период московский шлюз снова стал доступен для выбора в клиенте игры.

Авторы проекта просят пользователей играть именно на этом сервере. Это поможет собрать технические данные о качестве связи и стабильности соединения.

На официальном форуме игроки уже начали делиться своими впечатлениями. Геймеры отмечают значительное снижение сетевой задержки, которая теперь составляет от 3 до 30 миллисекунд по сравнению с 70 или 100 миллисекундами на серверах в Европе. При этом поступают сообщения о периодических потерях соединения и технических ошибках с текстом deadlock detected, что иногда приводит к потере внутриигрового имущества. Например, 1 из фанатов рассказал о пропаже 2 ценных сфер после непредвиденного отключения.

Команда планирует изучить все полученные за 7 дней данные, чтобы принять решение о возвращении московского шлюза на постоянной основе. Фанаты также выражают надежду, что сервер будет доступен в Path of Exile 2.