В Path of Exile стартовала лига Mirage

Студия Grinding Gear Games выпустила крупное обновление Mirage для Path of Exile. Апдейт уже доступен на ПК и консолях. Его главной особенностью стала новая лига Mirage и обновлённая система эндгейм-карт.

В рамках лиги игрокам предстоит отправляться в альтернативные измерения, где знакомые локации предстают в искажённом виде. В этих параллельных мирах необходимо освобождать джиннов, оказавшихся в плену у некромантов. Каждая такая карта повторяет оригинальную, но предлагает новые испытания и условия прохождения.

Перед началом забега игроки выбирают особый модификатор желания. Он влияет на всю сессию, меняя сложность, награды и особенности прохождения.

Обновление также добавляет новые уникальные предметы и вводит дополнительные механики, связанные с коррупцией камней навыков. Разработчики продолжают следить за состоянием серверов и публикуют информацию о возникающих проблемах на странице поддержки.