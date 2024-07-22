Вышел трейлер Path of Exile, посвященный валютному рынку

Студия Grinding Gear Games раскрыла подробности валютного рынка в Path of Exile. Новинку добавят в игру в дополнении «Поселенцы Калгуура». Авторы также показали механику в геймплейном ролике.

Обменом валют можно будет заниматься только в лигах обновления. В одиночном ежиме такой функции не будет. Открыть механику можно у NPC Фауста. Он торгует на черном рынке портового города Кингсмарш.

Фауст открывает персонажу возможность асинхронно продавать и покупать валюту. Помимо этого, можно торговать большинством предметов, которые можно сложить в стопку.

Дополнение «Поселенцы Калгуура» для Path of Exile выйдет 26 июля 2024 года. Кроме валютного рынка в игру добавят месторождения ресурсов, наемных рабочих, строительство города и многое другое.