13 минут геймплея за друида в Path of Exile 2

Grinding Gear Games провела мероприятие Exilecon в конце июля, где представила новости и геймплей Path of Exile 2.
Мы узнали, что Path of Exile 2 станет полностью самостоятельной игрой с отдельным балансом, дополнениями и системами. Но покупки будут общими для обеих игр. В игре будет около 100 локаций, сотни монстров и боссов, 36 классов восхождения, 700 видов обмундирования и кооператив до шести игроков.
А сегодня портал IGN показал 13 минут геймплея за друида, в котором геймдиректор Джонатан Роджерс рассказал о способностях и о том, как добиться максимального урона с помощью этого класса.
Уверен, порвали бы д4 в хлам! Жаль не сегодня...
Выглядит игра очень достойно !!!!!!
а в чем различие от 1 части? графон тот же, интерфейс тот же, геймплей один в один как и в первой чати. что нового то?
Играет как обычно аутист, который впервые в жизни за игру сел.
В Близзард мы уже таких видели, я думаю тут примерно та же картина
Ну чет такой себе друид, поунылей выглядит чем диабловский, что во второй, что в четвертой
Диабловский тоже скучно выглядит.Игра выйдет и потом посмотрим.Так как возможно все доработают и сделают разнообразней.
Геймплей за друида довольно уныл. На видео видно как он боится прямого урона и постоянно отходит, а из основной атаки только топот передними лапами, от чего для разнообразия он меняет форму и кастует магию. Честно говоря сомневаюсь что это эффективно, потому что вещи будут усиливать или одно или другое, ведь если погнаться за двумя зайцами, урона и вовсе не будет.
К тому же непонятно что по фарму, если снова нужно будет бегать по 50 раз по однотипным картам ради получения чего то стоящего, то не думаю что это придется всем по вкусу
В Диабле бегаешь снова эти сезоны и подземелья всякие.Смысл везде один.Нужно ждать релиз и глянуть как все будет.