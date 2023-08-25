13 минут геймплея за друида в Path of Exile 2 ©

Grinding Gear Games провела мероприятие Exilecon в конце июля, где представила новости и геймплей Path of Exile 2.

Мы узнали, что Path of Exile 2 станет полностью самостоятельной игрой с отдельным балансом, дополнениями и системами. Но покупки будут общими для обеих игр. В игре будет около 100 локаций, сотни монстров и боссов, 36 классов восхождения, 700 видов обмундирования и кооператив до шести игроков.

А сегодня портал IGN показал 13 минут геймплея за друида, в котором геймдиректор Джонатан Роджерс рассказал о способностях и о том, как добиться максимального урона с помощью этого класса.