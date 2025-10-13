Акула-убийца с триллионами здоровья против сотни героев: безумное испытание в Path of Exile 2 стало вирусным

Более сотни сильнейших игроков Path of Exile 2 вступили в бой с гигантской акулой — существом с триллионами здоровья и мгновенными убийственными атаками. Зрелище оказалось настолько впечатляющим, что фанаты сравнивают его с битвой нескольких боссов из Elden Ring, где даже лучшие бойцы не имеют шансов.

Автор идеи — стример и ютьюбер XTheFarmerX, решивший устроить событие под названием Boss Bash Bonanza. Он собрал самых опытных изгнанников и предложил им сразиться один на один с акулой, усиленной всеми возможными модификаторами сложности — от увеличенного здоровья до иммунитета к урону. Цель была проста: победить монстра, который практически непобедим.

Обычно этот босс встречается в одном из актов кампании и не представляет особой угрозы. Но после того как XTheFarmerX включил десятки эндгейм-модификаторов, акула превратилась в живой кошмар — её хвост одним ударом убивал любого игрока, а атаки заполняли весь экран.

Стример, надев костюм акулы и раскрасив лицо в синий цвет, наблюдал за сражениями каждого участника. Большинство погибали в первые секунды, не успев нанести серьёзный урон. Только шесть игроков смогли пережить бурю атак и уничтожить чудовище, получив редкие награды и громкие аплодисменты зрителей.

Некоторые использовали молниевые билды, другие — призывали гигантских существ для настоящего «кайдзю-шоу», но даже они редко доживали до середины боя. В итоге акула «съела» более сотни изгнанников, превратив событие в настоящее кровавое шоу, которое надолго останется в памяти фанатов.

Path of Exile 2, бесплатная RPG от Grinding Gear Games, славится своей глубиной и беспощадностью. Подобные комьюнити-события напоминают, что даже самые сильные герои не всесильны — особенно когда против них выходит акула с триллионом здоровья.