Авторы Path of Exile 2 изменили механику спринта, чтобы игроки не умирали случайно

В Path of Exile 2 дебютировала новая механика — спринт, дающая персонажам возможность быстрее перемещаться по полю боя. Игроки оценили динамику, но система принесла и неприятные последствия: спринт активировался удержанием клавиши переката, что иногда происходило случайно. В таких ситуациях удар противника мгновенно оглушал героя и делал его уязвимым, что нередко приводило к нелепым смертям.
Grinding Gear Games прислушалась к отзывам сообщества и переработала механику. Теперь в начале спринта действует короткий период неуязвимости к сильному оглушению. Его длительность равна минимальной продолжительности самого спринта. Таким образом, случайные активации больше не станут причиной мгновенной гибели персонажей. Для поддержки изменения разработчики слегка увеличили минимальную длительность бега.
Параллельно с обновлением механики спринта команда внесла и ряд других правок. В частности, свойства камней поддержки «Сохранение боеприпаса» и узлов на древе пассивных умений теперь корректно рассчитываются на основе реально потраченных снарядов. Это изменение позволило устранить проблемы с умением «Град снарядов». Формулировки умений также были обновлены для большей ясности.
зачем играть в этот мусор донатный если есть великая и ужасная непревзойдённая никем Diablo 2?
Сразу видно знатока. Сам не играл и не советует.
Ахаха, ты откуда вылез? Diablo давно на дне, да и как раз ей принадлежит звание донатной помойки
Я не понимаю, зачем вообще надо было к спринту добавлять такую функцию, чтобы тебя во время спринта сбивали и ты валялся в стане, а враги тебя просто запинывали ногами? Ну это просто звучит как издевательство. Мне постоянно хотелось спринтовать, чтобы побыстрее пробежать локации, но каждый раз об этом жалел, когда очередная пачка мобов дала мне в табло, я попал в стан и меня загрызли. Спасибо разрабу за еще за замечательные пару часов в страданиях.