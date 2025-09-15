Авторы Path of Exile 2 изменили механику спринта, чтобы игроки не умирали случайно

В Path of Exile 2 дебютировала новая механика — спринт, дающая персонажам возможность быстрее перемещаться по полю боя. Игроки оценили динамику, но система принесла и неприятные последствия: спринт активировался удержанием клавиши переката, что иногда происходило случайно. В таких ситуациях удар противника мгновенно оглушал героя и делал его уязвимым, что нередко приводило к нелепым смертям.

Grinding Gear Games прислушалась к отзывам сообщества и переработала механику. Теперь в начале спринта действует короткий период неуязвимости к сильному оглушению. Его длительность равна минимальной продолжительности самого спринта. Таким образом, случайные активации больше не станут причиной мгновенной гибели персонажей. Для поддержки изменения разработчики слегка увеличили минимальную длительность бега.

Параллельно с обновлением механики спринта команда внесла и ряд других правок. В частности, свойства камней поддержки «Сохранение боеприпаса» и узлов на древе пассивных умений теперь корректно рассчитываются на основе реально потраченных снарядов. Это изменение позволило устранить проблемы с умением «Град снарядов». Формулировки умений также были обновлены для большей ясности.