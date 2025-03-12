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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 920 оценок

Авторы Path of Exile 2 назвали дату выхода крупного контентного обновления

butcher69
Новости

Grinding Gear Games объявила дату выхода крупного контентного обновления 0.2.0 для Path of Exile 2. Разработчики проведут специальную трансляцию GGG Live 27 марта в 21:00 по московскому времени на Twitch, где расскажут обо всех изменениях.

После основной презентации состоится сессия вопросов и ответов, в которой примут участие Джонатан, Марк и стример ZiggyD. Кроме того, зрители смогут заработать Twitch Drops — награды за просмотр эфира, подробности о которых пока не раскрыты.

Обновление 0.2.0 выйдет 4 апреля в 21:00 по московскому времени и станет доступно на ПК и консолях. Оно принесёт новые механики, балансные изменения и дополнительный контент, который, по словам разработчиков, значительно повлияет на развитие Path of Exile 2.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mr.DOOM

Я вот не возьму в толк почему обычных рыцарей отодвигают на задний план, что тут, что в д4, все хотят Паладинов, а не этих бомжеватых варваров, тумбов юмбов с палками и копьями и прочую шаманскую вуду дичь.

1
Aolix

На данный момент в стиме онлайн 19 068. Думаю новый контент без новой лиги, особого прироста онлайн не прибавит.

0
Suntorych

Так у них помимо стима, есть ещё свой лаунчер через который играют люди

1
Aolix Suntorych

Это предположение, а не утверждение. Сам играю и вижу как упала торговля между игроками, а это одна из основных фишек игры. Просто для сравнения на старте я видел только в стиме онлайн 700к. Да и у стримеров тоже меньше зрителей стало, на много.

0