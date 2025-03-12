Авторы Path of Exile 2 назвали дату выхода крупного контентного обновления

Grinding Gear Games объявила дату выхода крупного контентного обновления 0.2.0 для Path of Exile 2. Разработчики проведут специальную трансляцию GGG Live 27 марта в 21:00 по московскому времени на Twitch, где расскажут обо всех изменениях.
После основной презентации состоится сессия вопросов и ответов, в которой примут участие Джонатан, Марк и стример ZiggyD. Кроме того, зрители смогут заработать Twitch Drops — награды за просмотр эфира, подробности о которых пока не раскрыты.
Обновление 0.2.0 выйдет 4 апреля в 21:00 по московскому времени и станет доступно на ПК и консолях. Оно принесёт новые механики, балансные изменения и дополнительный контент, который, по словам разработчиков, значительно повлияет на развитие Path of Exile 2.
Я вот не возьму в толк почему обычных рыцарей отодвигают на задний план, что тут, что в д4, все хотят Паладинов, а не этих бомжеватых варваров, тумбов юмбов с палками и копьями и прочую шаманскую вуду дичь.
На данный момент в стиме онлайн 19 068. Думаю новый контент без новой лиги, особого прироста онлайн не прибавит.
Так у них помимо стима, есть ещё свой лаунчер через который играют люди
Это предположение, а не утверждение. Сам играю и вижу как упала торговля между игроками, а это одна из основных фишек игры. Просто для сравнения на старте я видел только в стиме онлайн 700к. Да и у стримеров тоже меньше зрителей стало, на много.