Авторы Path of Exile 2 назвали дату выхода крупного контентного обновления

Grinding Gear Games объявила дату выхода крупного контентного обновления 0.2.0 для Path of Exile 2. Разработчики проведут специальную трансляцию GGG Live 27 марта в 21:00 по московскому времени на Twitch, где расскажут обо всех изменениях.

После основной презентации состоится сессия вопросов и ответов, в которой примут участие Джонатан, Марк и стример ZiggyD. Кроме того, зрители смогут заработать Twitch Drops — награды за просмотр эфира, подробности о которых пока не раскрыты.

Обновление 0.2.0 выйдет 4 апреля в 21:00 по московскому времени и станет доступно на ПК и консолях. Оно принесёт новые механики, балансные изменения и дополнительный контент, который, по словам разработчиков, значительно повлияет на развитие Path of Exile 2.