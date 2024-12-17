Авторы Path of Exile 2 поделились деталями предстоящего патча

Grinding Gear Games рассказала про некоторые из изменений, которые появятся в следующем патче для Path of Exile 2. В игру добавят возможность быстрого перемещения между контрольными точками в пределах одной области, а их количество в локациях будет увеличено.

Кроме того, стоимость сброса пассивных умений снизится на 40–50%, что облегчит перераспределение навыков, особенно на высоких уровнях.

Среди других изменений:

Переработка урона в ближнем бою в Испытании Сехем.

Снижение урона на высокоуровневых картах.

Расширение свойств оберегов на поясах.

Улучшение умений лука, щитов, боевых посохов и чар хаоса.

С полным списком улучшений и изменений вы можете ознакомиться вот здесь. Path of Exile 2 доступна в раннем доступе с 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.