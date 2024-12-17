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об игре
Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.1 441 оценка

Авторы Path of Exile 2 поделились деталями предстоящего патча

butcher69
Новости

Grinding Gear Games рассказала про некоторые из изменений, которые появятся в следующем патче для Path of Exile 2. В игру добавят возможность быстрого перемещения между контрольными точками в пределах одной области, а их количество в локациях будет увеличено.

Кроме того, стоимость сброса пассивных умений снизится на 40–50%, что облегчит перераспределение навыков, особенно на высоких уровнях.

Среди других изменений:

  • Переработка урона в ближнем бою в Испытании Сехем.
  • Снижение урона на высокоуровневых картах.
  • Расширение свойств оберегов на поясах.
  • Улучшение умений лука, щитов, боевых посохов и чар хаоса.

С полным списком улучшений и изменений вы можете ознакомиться вот здесь. Path of Exile 2 доступна в раннем доступе с 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sion2

Ну мя больше всего бесит эта новая лаба с честью. Где с тычки на 0 урона,тебе может снести 1к чести. А при достижение 0 чести перс умирает, даже если у перса 100% хп, и лаба заканчивается. Неприятно душная система.

"Исправлена ​​ошибка, из-за которой урон с течением времени наносил в три раза больше урона чести, чем предполагалось, и исправлена ​​ошибка, из-за которой сопротивление чести применялось только к двум третям этого урона."

Да. Один раз мне моб огненным дыханием снес 5к чести в 0. было неприятно.

2
DezkQ

Лаба супер корявая, я думал на орбиту выйду, рандом-рандомный. Может сдуть просто на ровном месте.

0
Альбиберчери

меня тоже бесит лаба где нужно подходить к геркулесу и танчить ему с лоу хп

0
Игромэнс

Духоты бы поменьше в этой игре(я не про сложность) В плане бега, способной перемещения бы. Ковыряние мобов белых, застревания в мобах или углах. Самое, что реально бесит это респавн мобов после смерти и этот лютейший пинг...

2
Sion2

сапоги на скорость от 20% в плане перемещения все решают

0
Abarmot90

Как начать играть бесплатно?

0
andrewGaara

Заплатить 30 баксов за ключ или ждать релиз.

0
Abarmot90 andrewGaara

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0
AkiSora andrewGaara

15 баксов

0