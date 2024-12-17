Авторы Path of Exile 2 поделились деталями предстоящего патча

Grinding Gear Games рассказала про некоторые из изменений, которые появятся в следующем патче для Path of Exile 2. В игру добавят возможность быстрого перемещения между контрольными точками в пределах одной области, а их количество в локациях будет увеличено.
Кроме того, стоимость сброса пассивных умений снизится на 40–50%, что облегчит перераспределение навыков, особенно на высоких уровнях.
Среди других изменений:
- Переработка урона в ближнем бою в Испытании Сехем.
- Снижение урона на высокоуровневых картах.
- Расширение свойств оберегов на поясах.
- Улучшение умений лука, щитов, боевых посохов и чар хаоса.
С полным списком улучшений и изменений вы можете ознакомиться вот здесь. Path of Exile 2 доступна в раннем доступе с 6 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Ну мя больше всего бесит эта новая лаба с честью. Где с тычки на 0 урона,тебе может снести 1к чести. А при достижение 0 чести перс умирает, даже если у перса 100% хп, и лаба заканчивается. Неприятно душная система.
"Исправлена ошибка, из-за которой урон с течением времени наносил в три раза больше урона чести, чем предполагалось, и исправлена ошибка, из-за которой сопротивление чести применялось только к двум третям этого урона."
Да. Один раз мне моб огненным дыханием снес 5к чести в 0. было неприятно.
Лаба супер корявая, я думал на орбиту выйду, рандом-рандомный. Может сдуть просто на ровном месте.
меня тоже бесит лаба где нужно подходить к геркулесу и танчить ему с лоу хп
Духоты бы поменьше в этой игре(я не про сложность) В плане бега, способной перемещения бы. Ковыряние мобов белых, застревания в мобах или углах. Самое, что реально бесит это респавн мобов после смерти и этот лютейший пинг...
сапоги на скорость от 20% в плане перемещения все решают
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