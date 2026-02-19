Авторы Path of Exile 2 поделятся о подробностях "по-настоящему большого" обновления 0.5.0 в конце апреля

После релиза The Last of the Druids более двух месяцев назад студия Grinding Gear Games начала раскрывать детали следующего крупного обновления Path of Exile 2. Версия 0.5.0 обещает стать масштабной и включить все изменения для эндгейма, которые изначально планировались для версии 0.4.0, но не успели быть реализованы.

Разработчики сообщили на форуме PoE 2, что подробности об обновлении появятся в конце апреля. По их словам, оно будет «по-настоящему большим», поэтому игрокам стоит готовиться к серьёзным изменениям и нововведениям. Одновременно продолжается текущая лига «Fate of the Vaal», которая завершится непосредственно перед выходом 0.5.0. После этого все персонажи и предметы будут перенесены в стандартную лигу раннего доступа, где можно будет продолжить игру без ограничений.

Исторически обновления PoE 2 появляются вскоре после анонса, поэтому ожидается, что 0.5.0 выйдет в начале мая, вероятно в пятницу 1-го или 8-го числа. Для фанатов оригинальной игры это особенно приятно: последнее крупное обновление «Keepers of the Flame» вышло в октябре, а его релиз был быстро затмён дебютом PoE 2 в декабре. Следующее обновление «единички» запланировано на 6 марта, так что у игроков будет два месяца, чтобы сосредоточиться на новинках второй части.

Версия 0.5.0 обещает укрепить эндгейм и разнообразить игровой процесс, поддерживая интерес аудитории и задавая высокую планку для будущих обновлений PoE 2.