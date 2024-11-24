Авторы Path of Exile 2 подтвердили системные требования игры перед запуском раннего доступа

Независимая студия Grinding Gear Games готовится уже в следующем месяце запустить долгожданную Path of Exile 2 в рамках раннего доступа. Разработчики честно предупреждают, что проект еще далек от финальной версии как в плане геймплея, так и в техническом отношении. Многие аспекты игры будут активно дорабатываться на основе отзывов пользователей, включая оптимизацию. Сегодня представители студии опубликовали окончательные системные требования для запуска Path of Exile 2.
Несмотря на опасения игроков, вызванные переносами даты выхода, системные требования соответствуют ранее заявленным конфигурациям. Path of Exile 2 разрабатывается на улучшенной версии движка оригинальной игры, что позволило внедрить множество визуальных и механических улучшений. Однако это привело к некоторому увеличению требований по сравнению с первой частью. Для запуска игры потребуется Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2500X с 8 ГБ оперативной памяти, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 и Intel Arc A380 или AMD Radeon RX 470. При этом проект потребует около 100 ГБ свободного места на диске.
Что касается рекомендуемого железа, разработчики советуют использовать уровень мощности равный Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 или AMD Radeon RX 5600XT.
Дополнительные технические детали, включая графические настройки и поддерживаемые технологии, станут известны уже после запуска ранней версии игры. При этом студия Grinding Gear Games обещает активно работать над оптимизацией. Однако системные требования вряд ли будут пересмотрены.
Path of Exile 2 выйдет в ранний доступ 6 декабря на ПК.
ага ага а когда включишь все ауры на персе 100 лвл и как пойдешь атаками по площади толпы врагов аннигилировать так и 4090 задохнется))
Демократично, судя по роликам прошлым. Надеюсь оптимизация будет хоть отчасти.
Оптимизация будет, но по примеру POE с каждым новым дополнением оптимизон будет хуже и хуже :)
Играл на бете, в зонах с травой фпс падает просто жесть
А чё по железу? И как в сравнении с первой - стабильнее перформанс?
Я в первую не играл давно, т.ч не скажу, Железо 1650 видео карта, но суть в чем, на ней локи стабильно 60 фпс, кроме тех, где есть трава, там просто до 20 падает, приходилось уменьшать графу с высоких до минималок)
Понял, спасибо!)
Значит с 2060 можно надеяться на более-менее адекватный перформанс
Спустя столько лет 7700 опустился до уровня 2500х, невероятно 😁
Помогите, пожалуйста, тоже должна выйти игра в этом жанре, только там еще огнестрел есть
Crystalfall ?
Лут в PoE 2 тоже общий будет?
Абсолютно также, это сами разрабы подтверждали, но судя по роликам, золото, как минимум, будет индивидуальным.
ну золото это инструмент торговли и сброса навыков пассивных. Золото падает в пати на всех, просто индивидуально автоматом лутается равная сумма.
Че? Общий лут ?) это что за дичь ?) В пое общий лут?)
вроде там показвали какой то прикольный метод глобальной эллюминации
играть не буду потому что онлайн но надо будет заценить графон
Разрабы вообще в курсе, что на этих требованиях даже первая часть еле работает ?
Ждите тормоза.
С чего бы? Требования сверхнизкие.
Это тебе не Unreal Engine 5. У них собственный игровой движок.
пое 1 можно на калькуляторе запустить, но факту игра может спокойно загрузить даже достаточно мощный пк. проблема в масштабировании. скажем только попав на карты персонаж имеет умеренную скорость атаки, монстров на самой карте несколько сотен и количество происходящих событий на экране за единицу времени не так велико. но под конец игры всё это масштабы увеличиваются: персонаж долбит на пол экрана по десять ударов в милисекунду, монстров на карте несколько тысяч, монстры усиленные, на экране творится натуральный апокалипсис, в общем количество эффектов просто зашкаливает. плюс до кучи каждый монстр представляет из себя небольшую пиньяту и после смерти оставляет кучи лута, которые имеют текстуры и их можно увидеть на полу. то есть, условно говоря, 1000 монстров оставит после себя 10000 объектов лута, которые будут лежать на карте и грузить систему. и если близы в своё время достаточно элегантно решили проблему с нагрузкой на систему из-за чрезмерной скорости персонажа просто напросто установив лимит на минимально возможное количество фреймов анимации персонажа, то ггг просто проигнорировали эту ситуацию.
Кто подскажет там мир открытый или нет , нигде найти не могу эти данные. И есть ли толк покупать ранний доступ у игры которая станет бесплатной?
Это не ммо, отдельные локации, как и в любой арпг
В диабло 4 есть открытый мир, и в сакред 2 есть открытый мир,
Открытого мира нет - переход между локами по карте осуществляется через зоны загрузки. Доступ покупать нет смысла, хотя пакеты не такие и дорогие - подожди первые видео по збт и там уже реши. Если будешь брать пакеты, то не трать голду которая в них входит - каждую неделю обновляются скидки и лучше будет взять на них доп секции или спец секции для сундука, а уже потом тратить оставшиеся. В целом пакет за 2700 выглядит не плохо, но опять же посмотри видео сначала. В целом новая часть довольно сильно переделана в сторону удобства и влетать на её старте вполне хороший вариант.
Смешной открытый мир в д4. открытый мир в лост арке уж тогда, но точно не в д4.
Про эти игры я знаю , я про другую спросил.
Да, ждёмс...
Надеюсь там с камерой будет нормально, в отличии от первой части, где заставляли разглядывать траву, и нормально оно было или на шириках, или в окне узком и широком.
переплатил? На их сайте сбп принимают, а после покупки дабт ключ к стиму)
Ну мб, да и хрен с ним/
Регион смени или переплачивай
А станцевать нужно ? Разницы АЖ ЦЕЛЯ СОТКА! УХХХХ, да и СБП я там не нашёл. А всякие мобильные платежи, с комиссией дорожи выходят.
Хз никакой регион не менял, пополнил стим на 3200р, комиссия вышла рублей 30.
Игра на ДХ11 судя по всему, что-то у них не очень хорошо с движком.
Игра вообще-то поддерживает dx11-12 и вулкан, ты вообще откуда это взял?
На стиме недавно заглядывал, там ДХ11 даже на максималках, вот и подумал так. Ну раз вулкан даже поддерживает это хорошо, с вулканом всегда беспроблемно играется.
у меня на дх11 проблемы (2080ти), на блайт картах, например, все колом становится, а на дх12 отлично все работает, вулкан пробовал как то давно, где то во времена "легиона", сейчас даже пробовать не стал, в текущую лигу вот играю с момента запуска, никаких проблем с производительностью
Я не знаю в какой стим ты заглядывал, там даже сейчас стоит DX12 в рекомендованных
Я запускал первую часть Path of Exile на Vulkan и всё отлично работает. А значит Vulkan тоже будет доступен во второй части.
Первая пройдена с удовольствием, камера только больно близко к земле была, тут же вроде нормально. Как выйдет из раннего доступа, имхо, настанет очередь и второй части.
Странно. Вы пробовали прокручивать колесо мыши. Там камера приближается и отдаляется. Я тоже прошёл Path of Exile полностью. Проблем с камерой не было. Посмотрел геймплей второй части, расстояние камеры те же самые. Но вот сам геймплей и управление будут отличаться от первой части.
По поводу мышки, конечно. Но, для меня, самое высокое положение камеры в первой части, низковато. С другой стороны, это не критично, просто пожелание.
Да камера это ад там, чтоб расшить поле зрение, делают узкое окно, либо покупают широкоформатные моники, как вариант ещё зумхак, да он тоже есть. Стоковая камера это ппц