Авторы Path of Exile 2 подтвердили системные требования игры перед запуском раннего доступа

Независимая студия Grinding Gear Games готовится уже в следующем месяце запустить долгожданную Path of Exile 2 в рамках раннего доступа. Разработчики честно предупреждают, что проект еще далек от финальной версии как в плане геймплея, так и в техническом отношении. Многие аспекты игры будут активно дорабатываться на основе отзывов пользователей, включая оптимизацию. Сегодня представители студии опубликовали окончательные системные требования для запуска Path of Exile 2.

Несмотря на опасения игроков, вызванные переносами даты выхода, системные требования соответствуют ранее заявленным конфигурациям. Path of Exile 2 разрабатывается на улучшенной версии движка оригинальной игры, что позволило внедрить множество визуальных и механических улучшений. Однако это привело к некоторому увеличению требований по сравнению с первой частью. Для запуска игры потребуется Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2500X с 8 ГБ оперативной памяти, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 и Intel Arc A380 или AMD Radeon RX 470. При этом проект потребует около 100 ГБ свободного места на диске.

Что касается рекомендуемого железа, разработчики советуют использовать уровень мощности равный Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 или AMD Radeon RX 5600XT.

Дополнительные технические детали, включая графические настройки и поддерживаемые технологии, станут известны уже после запуска ранней версии игры. При этом студия Grinding Gear Games обещает активно работать над оптимизацией. Однако системные требования вряд ли будут пересмотрены.

Path of Exile 2 выйдет в ранний доступ 6 декабря на ПК.