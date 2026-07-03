Авторы Path of Exile 2 показали безумную сборку Frogmancer, которая уничтожает врагов взрывающимися жабами

Разработчики Path of Exile 2 продолжают знакомить игроков с необычными вариантами развития персонажей. На этот раз они представили сборку Frogmancer, главной особенностью которой стала целая армия магических жаб, буквально забрасывающих противников взрывами.

В основе билда лежит камень поддержки Doedre's Undoing, превращающий обычные проклятия в области проклятой земли, накладывающие негативные эффекты на врагов. Однако главная изюминка механики — появление Witchtoads. Эти магические жабы возникают рядом с противниками, прыгают к ближайшим целям и взрываются, нанося урон хаосом.

Для демонстрации возможностей необычной сборки разработчики показали ролик автора Yuzo TV. Судя по кадрам, экран быстро заполняется десятками скачущих земноводных, а сражения превращаются в настоящий хаос, где уже сложно понять, кто наносит больше урона — сам персонаж или его взрывоопасные помощники.

Path of Exile 2 уже не раз демонстрировала необычные сочетания умений и камней поддержки, однако Frogmancer вполне может стать одним из самых запоминающихся и необычных билдов благодаря своей зрелищности и откровенно комичному стилю боя.