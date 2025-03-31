Авторы Path of Exile 2 признали, что релиз полной бесплатной версии в 2025 году может не состояться

Разработчики Path of Exile 2 признали, что релиз полной бесплатной версии в 2025 году может не состояться. Геймдиректор Джонатан Роджерс отметил, что изначальные сроки оказались слишком оптимистичными, а ранний доступ, который, согласно странице Steam, должен был продлиться не менее шести месяцев, затянется дольше.
Роджерс рассчитывает на год разработки, но не исключает дальнейших задержек. Темпы выпуска новых классов также могут замедлиться: игра стартовала с шестью классами, и еще шесть должны были появиться до полноценного релиза. Однако масштабное обновление Dawn of the Hunt, выходящее 4 апреля, стало серьезным испытанием для студии, что ставит под вопрос регулярный выпуск новых классов.
Ранее Grinding Gear Games уже сталкивалась с проблемами: в январе разработчикам пришлось отложить дополнение для первой части, чтобы сосредоточиться на исправлении багов, балансировке эндгейма и стабилизации серверов. Роджерс подчеркнул, что студия не готова жертвовать качеством ради скорости.
Пусть тестируется для полноценного релиза , для того и бета тестеры там нужны которые еще и заплатили за бетку
1.5. тыс не такие большые деньги(они идут бонусом на монеты для покупок в магазине)на старте даже через сбербанк можно было пополнить стим кошелёк российский .а вы сидите ждите ещё год.GOOD LUCK
не такая виликая гама что бы платить, пока выйдет можно в другие поиграть или купить за эти деньги более интересный выриант. Так что сомнительная покупка, сидите и гриндите в недоделку. ))
1200р а удовольствия больше чем чем от АААА игросодержащих продуктов от известных студий 🔥🔥🔥
Каждому свое. Кому то нравится дроч.ть мобов ради вещи с процентом выпадения 0.0001 %, а котому то просто соло игры с хорошим сюжетом и это могуть быть не ААА проекты.
Согласен, а мне вот по кайфу просто рубить мобов не гонясь за шмотом и изучать игру, играю в своё удовольствие, отлично подходит и на 30 минут зайти порезать мобов и пару часов позалипать. Я бы и 2к заплатил, а вот атсасина и бесплатно играть не буду
Нанять новых сотрудников - нееееееее
Замахнуться на две игры одной командой и не успевать и там и там - даааааааааа
игре конкретно не хватает кастомизации персов как в д4, в идеале все это слизать, и было шикарно
Согласен, Тема с кастомизацией в диабле оч приятно разнообразит внешний вид.
Это было очевидно всем нормальным людям уже после пары месяцев игры. Видя то, как они в принципе забили болт на развитие игры и просто ничерта не делали.
Это было очевидно как Божий день
А она оказывается будет бесплатной. А я хотел брать вот сегодня. Пф, тогда не буду
Ребяткам понравилось что люди платят за то что потом будет бесплатное. Вот и оттягивают срок выпуска как могут. Правда жизни, но стесняются сказать в открытую.
Бетка были и до релиза 1.0 пое 1, и была до релиза крупного обновления 3.0
Да делайте сколько надо. Тем более, что более чем уверен, что на релизе она не будет полной.
Там всё равно сейчас делать нечего , фармить Атлас так себе занятие , а проходить три акта дважды на каждом персонаже не каждому по душе.
Пф , патч 0.2 через 3-4 месяца , значит 1.0 , будет если считать по 3 месяца через 2.1 года ) в Апреле 2027