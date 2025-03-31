Авторы Path of Exile 2 признали, что релиз полной бесплатной версии в 2025 году может не состояться

Разработчики Path of Exile 2 признали, что релиз полной бесплатной версии в 2025 году может не состояться. Геймдиректор Джонатан Роджерс отметил, что изначальные сроки оказались слишком оптимистичными, а ранний доступ, который, согласно странице Steam, должен был продлиться не менее шести месяцев, затянется дольше.

Роджерс рассчитывает на год разработки, но не исключает дальнейших задержек. Темпы выпуска новых классов также могут замедлиться: игра стартовала с шестью классами, и еще шесть должны были появиться до полноценного релиза. Однако масштабное обновление Dawn of the Hunt, выходящее 4 апреля, стало серьезным испытанием для студии, что ставит под вопрос регулярный выпуск новых классов.

Ранее Grinding Gear Games уже сталкивалась с проблемами: в январе разработчикам пришлось отложить дополнение для первой части, чтобы сосредоточиться на исправлении багов, балансировке эндгейма и стабилизации серверов. Роджерс подчеркнул, что студия не готова жертвовать качеством ради скорости.