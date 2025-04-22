Авторы Path of Exile 2 раскрыли некоторые улучшения из обновления 0.2.0g

Разработчики из Grinding Gear Games раскрыли некоторые улучшения для Path of Exile 2 — они войдут в обновление 0.2.0g, которое должно выйти в ближайшее время.

Наибольшие изменения коснутся системы добычи. Чтобы снизить разочарование от «пустых» боссов, увеличат минимальное количество и качество выпадающих предметов. Также переработают награды от одержимых огоньками азмири монстров, повысив их ценность.

Ещё одно важное изменение связано со Средоточиями порчи. Теперь для получения всех очков пассивных умений Атласа потребуется меньше этих объектов, а в тумане Атласа они станут заметнее.

Также разработчики пообещали упростить доступ к эндгейм-контенту, сделать Симулякры чуть легче, но при этом более щедрыми, и сгладить скачки сложности в экспедициях с реликтами.

Напомним, Path of Exile 2 всё ещё находится в раннем доступе.