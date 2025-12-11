Авторы Path of Exile 2 раскрыли подробности бесплатных выходных: полный доступ и уникальная косметика для участников

Path of Exile 2 готовится к масштабному событию: с 12 по 15 декабря пройдут бесплатные выходные, приуроченные к выходу обновления «Последний из друидов». Grinding Gear Games подтверждает — в эти дни игрокам на всех платформах будет доступен весь контент игры, включая свежий патч.

Ограничений по прогрессу не будет: все созданные за выходные персонажи сохранятся и могут быть перенесены в ранний доступ после завершения акции. Таким образом, новички смогут без препятствий оценить новое содержание, а ветераны — протестировать обновления на практике.

Кроме того, участники ивента получат эксклюзивные косметические предметы, доступные только в рамках акции. Это дополнительная мотивация заглянуть в игру и опробовать новое классическое обновление.

Бесплатные выходные обещают стать отличным шансом для тех, кто давно присматривается к Path of Exile 2, чтобы погрузиться в мир хардкорного экшн-RPG и ощутить масштаб грядущих перемен без каких-либо затрат.