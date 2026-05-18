Авторы Path of Exile 2 выпустили подробный ролик о встроенном планировщике билдов - функция появится уже 29 мая

Студия Grinding Gear Games опубликовала новый подробный ролик по Path of Exile 2, посвятив его одной из самых ожидаемых функций — встроенной поддержке билд-гайдов. Нововведение станет частью крупного обновления «Возвращение древних», которое выйдет 29 мая.

В видео разработчики показали, как будет работать система. Создатели билдов смогут экспортировать свои сборки в формате .build, а игроки — загружать их прямо в клиент игры. После этого руководство появится внутри Path of Exile 2 со всей необходимой информацией: пассивными навыками, очками Восхождения, камнями умений, поддержками и рекомендуемым снаряжением.

Особенно полезно выглядит система заметок. Авторы сборок смогут объяснять, какие предметы лучше подходят для разных этапов игры, какие есть альтернативы и как именно работают отдельные механики билда. Для Path of Exile, где новичков часто пугает огромное количество сложных систем, это может стать одним из самых важных улучшений качества жизни за долгое время.

Судя по ролику, Grinding Gear Games явно пытается сократить зависимость игроков от сторонних сайтов и программ вроде Path of Building. И это выглядит вполне логичным шагом: сегодня даже опытные фанаты нередко проводят больше времени в браузере, чем внутри самой игры.