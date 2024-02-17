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Path of Exile 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.5 143 оценки

Директор Grinding Gear и один из авторов Path of Exile 2 поговорил о будущем контенте и "эндгейме"

Simple Jack
Новости

Джонатан Роджерс, высококвалифицированный руководитель Grinding Gear Games и один из соавторов Path of Exile 2, в видеоролике рассказал о том, чего игроки должны ожидать от сиквела Path of Exile. Ранее Джонатан уже поделился множеством подробностей о грядущей ARPG.

Вторая часть игры будет соответствовать новейшим трендам в ARPG, поэтому в Path of Exile 2 останутся лиги, микротранзакции (которые всегда существовали в Path of Exile из-за своей бесплатной модели распространения) и возможность сбросить очки навыков за золото - подобно Diablo 4.

Разработчики Path of Exile 2 особое внимание уделяют эндгейм-контенту - Джонатан Роджерс полагает, что игра должна содержать огромное количество высокоуровневого контента. На сегодняшний день ни одна ARPG не может претендовать на процветание без обширного "эндгейма".

Path of Exile 2 выйдет на РС, Xbox Series и PlayStation 5, но пока мы не знаем точной даты релиза. Открытое бета-тестирование планируется на 7 июня этого года.

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