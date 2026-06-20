Директор Path of Exile 2 сказал, что абузеры багов ради миллионов "испортили ему Рождество"

А потом он узнал, что они делают это снова — прямо во время интервью...

Экономика торговли между игроками в Path of Exile 2 рухнула в прошлом сезоне сразу после того, как стало известно о хитром способе получать столько добычи, что за несколько дней можно было стать внутриигровым миллионером. Ситуация оказалась настолько критической, что разработчикам из Grinding Gear Games пришлось прервать праздничные выходные, чтобы срочно всё исправить.

Это был сезон, когда в игру добавили «храм» — систему, позволяющую игрокам создавать собственные подземелья, соединяя различные комнаты на большой сетке. Изначально она задумывалась как способ сразиться с новым боссом и получить уникальную добычу из храма, но игроки быстро поняли, как превратить её в самый прибыльный источник лута во всей игре.

Часть стратегии заключалась в том, чтобы «зафиксировать» персонажа в кампании и многократно сбрасывать уровень, постепенно превращая храм в машину по зарабатыванию валюты. Соединяя определённые комнаты с синергией в бесконечную «змейку», можно было избегать их удаления после прохождения подземелья и гарантированно получать огромное количество ценной добычи — значительно больше, чем предполагалось в других частях игры.

Со-директор PoE 2 Марк Робертс рассказал, что необходимость выпускать экстренные патчи для исправления этой ситуации «испортила ему Рождество» в недавнем интервью.



«Теперь — из-за этого проклятого храма — у нас стало гораздо больше активных метрик для отслеживания того, сколько предметов выпадает в определённых инстансах», — добавил он.

Робертс сказал это буквально за секунду до того, как другой разработчик показал ему, что игроки вытворяют с храмом в тот же день. «Тут прямо написано: “TEMPLE SHENANIGANS T1 ISSUE AFTER INTERVIEW”, — сказал он, глядя куда-то за кадр.

Спустя несколько часов после интервью вышел патч, который закрыл ещё одну стратегию, связанную с храмом. Она была не такой разрушительной, как первая, но всё равно представляла угрозу для игровой экономики.