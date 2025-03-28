Для Path of Exile 2 представлено первое крупное обновление "Пробуждение охоты"

Для игроков Path of Exile 2, ожидающих новостей, студия официально представила «Пробуждение охоты» — первое крупное обновление раннего доступа для игры. Оно представит новый класс, пять новых классов Восхождения, крупные расширения систем персонажей, такие как уникальные предметы и камни поддержки, а также существенные улучшения систем эндгейма.

Новый класс: Охотница

Охотница — азмерийская воительница, вооруженная копьем. Родившись в обществе со строгими традициями, она была изгнана из родных мест после того, как использовала силу камня умений, чтобы защитить свою деревню. Будучи ловким копейщиком, она специализируется как на ближнем, так и на дальнем бою, мастерски наступая и отступая с поля боя.

В игре будет представлено 20 навыков Охотницы. С копьем в одной руке и щитом в другой она умело сочетает приемы ближнего и дальнего боя, нанося смертельный урон. Класс специализируется на быстром переходе в бою и выходе из него, поражая слабые места врагов.

Новые классы Восхождения

Обновление «Пробуждение охоты» также добавляет новый класс Восхождения к трем существующим классам.

Воин — кузнец Китавы: выведите свои навыки кузнечного дела на новый уровень, приняв силу самого ненасытного Китавы. Кузнецы Китавы — мастера кузнечного дела и обладают способностью буквально ковать свое оружие.

Наемник - Стратег: Стратег - бывший солдат, прошедший подготовку в Элите Черной Гвардии. Специализируясь на военном командовании, он способен оказывать поддержку своим союзникам, но не боится испачкаться.

Ведьма - Лич: Лич - мастер Хаоса и Проклятий, использующий Драгоценный Камень в качестве своей Филактерии. Она пожертвовала частью своей души в обмен на власть.

Новые навыки

Обновление принесет долгожданный камень умения Призвать духов, позволяющий игрокам захватывать Душу практически любого монстра в игре, а затем призывать ее для помощи в бою. Призраки расходуют Дух и автоматически возрождаются в случае смерти, но стоимость Духа варьируется в зависимости от силы монстра.

Кроме того, игроки даже получат возможность ездить на собственном Роа. Призовите своего спутника Роа, который будет помогать вам в бою в качестве приспешника. Вы также можете в любой момент сесть на своего Роа и отправиться в бой, что позволит вам двигаться на полной скорости, даже стреляя стрелами или метая копья.

Эндгейм

«Пробуждение охоты» представляет семь новых карт финального этапа, каждая из которых имеет свои уникальные сражения. Также будет введена новая механика с очищением от порчи.

Порча продолжала распространяться по Рэкласту, образуя все более крупные зоны. В центре каждой из них находится Оскверненный Нексус, где обитают три новых ужасающих босса. Победа над такими боссами очищает территорию, принося с собой новых дополнительных монстров, нового босса и свой собственный набор модификаторов и наград.

Кроме того, «Пробуждение охоты» вносит некоторые изменения в общую балансировку финала. Количество Башен было значительно сокращено, а также они стали более мощными. Доски теперь влияют на вдвое большее количество областей, а запуск карт более высокого уровня в Башнях увеличивает это число еще больше.

Обновление также принесет 100 новых камней поддержки, 100 новых уникальных предметов, новые встречи и новую механику «Оскверненная сущность», которая позволяет игроку использовать сферу ваал, чтобы осквернить сущность с целым рядом непредсказуемых результатов.

Обновление раннего доступа «Пробуждение охоты» выйдет 4 апреля в Path of Exile 2.