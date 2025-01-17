Для Path of Exile 2 стало доступно масштабное обновление 0.1.1

Сегодня разработчики Path of Exile 2 выпустили масштабное обновление версии 0.1.1 объемом 6.9 ГБ. Патч добавляет новые карты для эндгейма, улучшает контрольные точки в локациях, увеличивает количество попыток для Арбитра Пепла и вносит значительные изменения в механику монстров, уникальных улучшений, а также исправляет ошибки.

В игре появились новые локации: Горный хребет, Тонущий шпиль, Утес и Плоскогорье. Карта Утраченных башен также получила обновления. Теперь на каждой карте будет как минимум три босса, а открытые локации можно дополнительно насыщать боссами. Цитадели станут ближе к убежищу на Зиккурате, а биом зоны теперь будет отображаться при выборе на карте.

Grinding Gear Games извинились за задержку ранее обещанных исправлений, заверив, что они находятся в разработке. Полный список изменений вы можете найти вот здесь.

Патч 0.1.1 для Path of Exile 2 - лишь первое из множества обновлений, которые выйдут в 2025 году. В примечаниях к патчу упоминаются исправления проблем, которые, по словам Grinding Gear, «не успели подготовить к этому патчу».

«Стоит подчеркнуть, что если какой-то проблемы нет в этом списке, это не значит, что мы о ней не знаем или что она не будет решена», - пояснил директор игры Джонатан Роджерс в недавнем видеоролике, рассказывающем обо всех изменениях в версии 0.1.1. «Это просто означает, что мы либо не можем решить проблему быстро, либо не можем сделать это без необходимости создания новой экономики».

Долгое ожидание раннего доступа к Path of Exile 2 наконец закончилось, и 6 декабря 2024 года игра вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Игра имела огромный успех и заняла 15-е место в списке самых популярных игр Steam за всю историю.