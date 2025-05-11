Для Path of Exile 2 выйдет обновление 0.2.0h улучшающее систему эндгейма и повышающее удобство использования

Grinding Gear Games официально раскрыла подробности предстоящего патча 0.2.0h для Path of Exile 2, который, скорее всего, выйдет в пятницу, 16 мая. Это обновление сосредоточено на существенных улучшениях в финальной стадии игры и широко востребованных функциях, которые изменят игровой процесс.
Самым значительным обновлением станет переработка встреч Breach. С обновлением Breaches теперь будут порождать больше монстров и оставаться открытыми дольше. Это направлено на устранение распространенных жалоб на короткую продолжительность встреч и редкую плотность врагов. Чтобы уменьшить скуку, стеки Breach Splinter теперь будут падать меньшим количеством, но большими кучками, что сделает добычу более эффективной.
Кроме того, Rogue Exiles также получают усиление видимости, чтобы гарантировать, что они выделяются во время хаотичных столкновений. Между тем, Azmerian Wisps, которые были введены в обновлении Dawn of the Hunt, будут вести себя более предсказуемо, когда активируются несколько одновременно.
Как упоминалось ранее, это обновление также включает несколько улучшений пользовательского интерфейса и инвентаря. Игроки смогут применять валюту напрямую к Strongboxes и Essences через новые иконки пользовательского интерфейса, даже используя Vaal Orbs, не открывая свой инвентарь. В дополнение к этому, новый фильтр предметов позволит пользователям настраивать, как будут выглядеть неопознанные магические и редкие предметы 1–5 уровня, что облегчит игрокам обнаружение ценной добычи.
В дополнение к этому будут введены новые вкладки тайника — вкладка «Ритуалы» для хранения предзнаменований и аудиенций у короля, а также вкладка «Гнезда», в которой можно хранить руны, талисманы и ядра душ, а также улучшать руны внутри вкладки.
Предстоящий патч 0.2.0h также вводит Частные лиги, позволяя игрокам начинать новые экономики в одиночку или с друзьями. Хотя эта функция будет запущена без дополнительных модов, GGG обещает будущие улучшения.
Ранний доступ к Path of Exile 2 состоялся в декабре прошлого года. В настоящее время эта ARPG-игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.
Всё ещё хайрольный мусор. Откат нерфов, нормальные бафы скилов и шмоток и тогда может быть зайдём. Игра в два билда пока не сильно интересна.
С игры все ушли после запуска го вно лиги и нерфа всего что есть в игре даже после патчей не чего не поменялось било билдов 50 стало 2-3
Нет, в игру не приходило куча людей, которые хотели миллон билдов, по большей части тут были люди на хайпе игры, которые хотели пройти сюжет и поубивать боссов, с учетом что новая лига не принесла сюжета и чего то существенного в эндгейм, народ и не пошел, вот выйдет новый акт или что то существенное в эндгейм, тогда народ и придет. Да многие кто игра воспринимают игру как сингл, и дрочили боссов как с сосаликах, если не брать стримеров которые в теме, посмотрели бы вы, чем они там занимались, помню, я решил вниз полистать на твиче стримы, там народ такой херней страдал. А тема с прокачкой с нуля для многих вообще сюрприз.
Для примера игру воспринимали как и экспедицию 33, берем перса и чистим все что есть в игре. ~100к это те кто реально пришел фармить в игру, они и сейчас играют, с учетом ботов) А игроки первой части обосрали игру в своем большинстве.
Не не не, спасибо, я лучше в дябле посижу. Вот когда вернут на место то, что занерфили, может и подумаю о возвращении.
А где пач на оптимизацию у всех именно у всех игра при полной активности мобов сражении выдает 20 30 фпс просадки это как даже на хорошем пк rtx 30 серии
А бесплатной то она станет?
На релизе, жди когда скажут выходит версия 1,0