Для Path of Exile 2 выйдет обновление 0.2.0h улучшающее систему эндгейма и повышающее удобство использования

Grinding Gear Games официально раскрыла подробности предстоящего патча 0.2.0h для Path of Exile 2, который, скорее всего, выйдет в пятницу, 16 мая. Это обновление сосредоточено на существенных улучшениях в финальной стадии игры и широко востребованных функциях, которые изменят игровой процесс.

Самым значительным обновлением станет переработка встреч Breach. С обновлением Breaches теперь будут порождать больше монстров и оставаться открытыми дольше. Это направлено на устранение распространенных жалоб на короткую продолжительность встреч и редкую плотность врагов. Чтобы уменьшить скуку, стеки Breach Splinter теперь будут падать меньшим количеством, но большими кучками, что сделает добычу более эффективной.

Кроме того, Rogue Exiles также получают усиление видимости, чтобы гарантировать, что они выделяются во время хаотичных столкновений. Между тем, Azmerian Wisps, которые были введены в обновлении Dawn of the Hunt, будут вести себя более предсказуемо, когда активируются несколько одновременно.

Как упоминалось ранее, это обновление также включает несколько улучшений пользовательского интерфейса и инвентаря. Игроки смогут применять валюту напрямую к Strongboxes и Essences через новые иконки пользовательского интерфейса, даже используя Vaal Orbs, не открывая свой инвентарь. В дополнение к этому, новый фильтр предметов позволит пользователям настраивать, как будут выглядеть неопознанные магические и редкие предметы 1–5 уровня, что облегчит игрокам обнаружение ценной добычи.

В дополнение к этому будут введены новые вкладки тайника — вкладка «Ритуалы» для хранения предзнаменований и аудиенций у короля, а также вкладка «Гнезда», в которой можно хранить руны, талисманы и ядра душ, а также улучшать руны внутри вкладки.

Предстоящий патч 0.2.0h также вводит Частные лиги, позволяя игрокам начинать новые экономики в одиночку или с друзьями. Хотя эта функция будет запущена без дополнительных модов, GGG обещает будущие улучшения.

Ранний доступ к Path of Exile 2 состоялся в декабре прошлого года. В настоящее время эта ARPG-игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.