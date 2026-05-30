Для Path of Exile 2 вышло дополнение "Возвращение древних" - крупнейшее обновление для игры

Grinding Gear Games выпустила крупнейшее обновление для Path of Exile 2 под названием "Возвращение древних".
Сюжет обновления развернётся в разрушенном Рэкласте, поглощённом порчей. Под покровительством Дориани, могущественного волшебника ваал, игрокам предстоит найти создателей Третьего эдикта и открыть древние ворота.
Разработчики переработали древо пассивных навыков Атласа. Активация специальных узлов позволит создавать новые комбинации. В игре появятся три мастера: Джадо (даст миссии по поиску артефактов), Хильда (охотница на монстров) и Дориани (очистка территорий). Каждый из них обучит персонажа новым техникам.
Обновление добавило два класса: мастер боевых искусств умеет создавать иллюзии и использовать призрачные колокола, а ходящая среди духов обладает способностями оленя, совы или медведя, а также может приручать зверей.
Появилась лига Руны Альдура: игрокам предстоит искать реликвии и активировать их магию с помощью рун. В зависимости от выбора, будут доступны разные варианты создаваемых предметов, но монстры поблизости получат дополнительные способности. С помощью древнего металла веризиума можно создавать мощные предметы и открыть новый вид защиты - рунический барьер.
В игре появилось 30 новых карт для исследования, каждая с уникальным окружением и боссом. Добавилось более 30 уникальных предметов, десять существующих переработают. Также стали доступны восемь испытаний. Кампанию обновили для упрощения навигации, добавили подсказки.
Релиз версии 1.0 разработчики обещают до конца 2026 года.
