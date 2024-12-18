Для Path of Exile 2 вышло крупное обновление 0.1.0e

Разработчики Path of Exile 2 из Grinding Gear Games оперативно выпустили обновление 0.1.0e, которое упрощает эндгейм, балансирует навыки и снижает цену за сброс очков умений. Патч уже доступен для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ключевые изменения в патче 0.1.0e:

Телепортация и контрольные точки. Добавлена возможность перемещаться между контрольными точками на картах, а их общее количество увеличено.

Добавлена возможность перемещаться между контрольными точками на картах, а их общее количество увеличено. Упрощение эндшпиля. Карты T6 и T11 больше не накладывают штраф на сопротивление стихиям — теперь он фиксирован и соответствует T1.

Карты T6 и T11 больше не накладывают штраф на сопротивление стихиям — теперь он фиксирован и соответствует T1. Баланс монстров. Отключены опасные Volatile Crystals, ослаблено высасывание зелий. Механика Breach стала менее хаотичной: уменьшено количество элитных врагов, что облегчает зачистку Атласа.

Отключены опасные Volatile Crystals, ослаблено высасывание зелий. Механика Breach стала менее хаотичной: уменьшено количество элитных врагов, что облегчает зачистку Атласа. Снижение стоимости сброса очков умений. Цена за сброс очков умений снижена на 40–50%.

Изменения в навыках:

Ослаблены билды на холод: повторное замораживание врагов стало сложнее.

Умения с «Электрошоком» теперь медленнее генерируют эффект, но штраф к урону был полностью убран.

Многие навыки получили балансные правки, как усиления, так и ослабления.

Все изменения направлены на улучшение геймплея и снижение сложности в поздних стадиях игры. Ознакомиться с полным списком можно ознакомиться вот здесь.