Для Path of Exile 2 вышло крупное обновление 0.1.0e

Разработчики Path of Exile 2 из Grinding Gear Games оперативно выпустили обновление 0.1.0e, которое упрощает эндгейм, балансирует навыки и снижает цену за сброс очков умений. Патч уже доступен для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ключевые изменения в патче 0.1.0e:
- Телепортация и контрольные точки. Добавлена возможность перемещаться между контрольными точками на картах, а их общее количество увеличено.
- Упрощение эндшпиля. Карты T6 и T11 больше не накладывают штраф на сопротивление стихиям — теперь он фиксирован и соответствует T1.
- Баланс монстров. Отключены опасные Volatile Crystals, ослаблено высасывание зелий. Механика Breach стала менее хаотичной: уменьшено количество элитных врагов, что облегчает зачистку Атласа.
- Снижение стоимости сброса очков умений. Цена за сброс очков умений снижена на 40–50%.
Изменения в навыках:
- Ослаблены билды на холод: повторное замораживание врагов стало сложнее.
- Умения с «Электрошоком» теперь медленнее генерируют эффект, но штраф к урону был полностью убран.
- Многие навыки получили балансные правки, как усиления, так и ослабления.
Все изменения направлены на улучшение геймплея и снижение сложности в поздних стадиях игры. Ознакомиться с полным списком можно ознакомиться вот здесь.
Понимаю, что ранний доступ. Но...ограничение возможностей персонажа в использовании, предоставленными самими разработчиками в тысячах вариантах = перебор. Балансируйте каждыый класс с взаимодействием с Вашим игровым миром в базовом варианте, а уж потом правте скиллы/камни и тд и пр. Тут ни капли от дарк соулс и дьяблоида = повышенная сложность мобов и го&но-лут исключающий развитие для входа в эндгейм...сплошные противаречия. Люди идут в эндгейм с прогрессией, чтобы ступенчато расти и покорять более сложные этапы. А мне = "нах те лут - иди крафти"..."ой, чет босса быстро вальнули - мы думали, что он не проходим" . Не понимаю таких патчей. Карты унылые и большие с медленным ростом лвл(убивает желание качатся) ; мобы клали на ваш уровень; элитки как джагернауты с хреновым лутом. Элементы дарксоулс мля...это там я мог в трусах и палко-ковырялкой задолбить босса, используя патерны и увороты, а тут (в массе своей) = аренка 10х10, где бос залил все лужами всех стихий + веерные стихийные удары с прыжками из ниоткуда + спавн мобов + внешие факторы (вулканы,стена копий и тд и пр)...и какая тут в жо₽у тактика = как можно быстрее вальнуть кувыркаясь. Нет возможности вдумчиво ковырять, иначе босс все зальет и безостановочными кастами, доведет Вас до состояния, что уже некуда прыгать, банки пусты и 99,9% прилетит неизвестный ваншет. Конечно, база старых игроков у игры велика, но новичков уж точно много не привлечет = естественная реакция на издох откаждого второго пака и непонятно-дикий босс...одно желание дропнуть, ибо нервы дороже. Есть ещё и усталость...сам 11 лет провел в ВоВ и 7 в Линейдж, редко отвлекаясь = полное отсутствие желания вернутся. Надеюсь, что прийдут к пониманию индивидуальности с вкраплением мультивариотивности персонажей/классов и правки ценности лута (он определят твой рост и прогрес + вытекающую заинтересованность и эмоции), а уж какими механниками, дьяблоид или дарксоулс...не важно...эт изюминка.
Опять все режут... Пусть делают бесплатную ребилдовку. Как я со сломанным билдом фармить должна? Чухня полная...
То есть в этой игре, чтоб перекидывать навыки надо платить ?
К сожалению. Перескинулась вчера. Потратила 390к. А сегодня билд порезали. А на кармане 90тыр. Вот иди и фарми еще 200 со сломанным билдом. А потом они еще что нить сломают. Нафиг эту пое...
Понятно, покупка отменяется
Так это раний доступ. Тем более платный, чисто для фанатов. Делать в игре до релиза нечего.
Вас плашка ранний доступ не смущает ?
Обожаю разочарованных нетакусиков-"мне билд сломали", "я не могу понять что меня ваншотит" "нет мувмент скилов" а-а-а-а-а, сношу пое))
У меня с этим обновлением вообще дичь стала, тема на форуме вон уже под 300 страниц имеет. При загрузке локаций комп замирает намертво. Печально однако
Это со старта проблема присутствует, к сожалению. Тоже иногда приходиться насильно комп вырубать...
я так понимаю это ближе к дьябло чем наример к балдур гейту?
это что то типа между диаблоидом и соулс лайком
Там от солс только реализация боссов
Плюсы:
- Графика и анимации на высоком уровне.
- Звуковое оформление, озвучка и музыка тоже хороши.
- Наличие паузы и чекпоинтов топ для игры с требованием постоянного онлайна.
Минусы:
- Отсутствие мувмент скиллов, у тебя только перекат(фласок и какого-либо ускорения помимо мувспида в ботинках тоже нет). Зажали в углу мобы? Логаут или смерть. Оказался в центре аое босса с которой не кувыркнутся? Логаут или смерть.
- Отвратительный дизайн локаций что в актах что на мапах, они запутанные и огромные, очень много тупиков(На мапах тебе надо по запутанному лабиринту искать всех рарок чтобы закрыть мапу).
- Система гемов шаг назад по сравнению с тем что было в первой части, у нас и так выбор и вариаций меньше так они еще залочены и за 1 суппорт скиллом на билд, лвлить их комфортно нельзя, 5-6 линк получить мега сложно/дорого.
- Крафт отсутствует, мы можем апгрейдить уже хороший шмот но с плохим мало что можно сделать, плюс все везде завязано на рандоме, ты не можешь себе никак сделать окей слот с нуля, лута в актах и на ранних мапах очень мало, 90% апгрейдов на билд получал от вендоров/трейда.
- Лиг механики выглядят душно, плохо затюнены и забалансены: ритуал кольца слишком маленькие и могут заспавнится на мосту, в месте где по середине бардюр через который никак не перелезть но при этом оттуда по тебе могут стрелять, из брича лезут слишком много мобов под реалии этой игры их слишком много и сложно быстро убить, делириум не дает ничего 8 из 10 ранов(дает дешевый фрагменты под апгрейд амулета которые ничего не стоят).
- У многих боссов ваншот механики очень плохо обозначены, даже в актах были моменты где тебя убило когда ты даже не понял что произошло и откуда была опасность/как ее контрить. В лейт мапах же ваншот механики еще неприятнее ощущаются так как в игре ужасная система где при одной смерти ты теряешь доступ к мапе и к лиг контенту, по сути даже с кучей деф механик легко словить ваншот на хай тир мапах.
- В актах же и на лоу мапах лута очень мало, хорошие базы не выпадают и в целом там ощущается фарм как унылая рутина без прогресса и веселья.
- Еще есть куча мелких недостатков в интерфейсе и геймдизайне которые лень расписывать и можно списать на ИА, на то что на релизе будет больше контента, допилено все и восприниматься оно будет приятнее оверолл.
Итог:
5/10. Полный провал и разочарование, разработчики ушли от того что делало первую часть лучшей АРПГ в истории, выкатили рутлесс 2.0 и слушают людей которые играют ради актов и псевдохардкора. Надо ждать релиза+потом еще год пока не отсеятся те кто залетел на хайпе и ради актов. К тому времени разработчики надеюсь поймут что играть каждые 3 месяца в рутлесс 2.0 перепроходя длинную и душную компанию готовы единицы и надо возвращаться к тому за что любят пое1.
Никто её не будет переделывать под первую часть
Есть, чардж\блинк
У ведьмы нету. Только вшивый перекат.
Есть
Это из беты. Мы всем дисом искали и не нашли блинка у ведьмы в скилах прокачки. Я бы скинула скрин, но я уже удалила эту помойку.
Лучше бы графон поправили, от персонажей прям блевать тянет, отличие от пое1 = 0.2%. Могли бы на д4 хоть посмотреть - которая дает за щеку всем современным блокбастерам и ! - это в изометрии.
я хз чё ты ноешь, тут даже физика сисек есть )
Ты заглавный экран перса сравни =) пое2 и д4 =))) 2003 и 2024 год реально. Пока ггг не выкатили эту платную бету - все выглядело ок - но когда ты создаешь перса.... вааай мэээй - до свидания.
Ок