Финал кампании Path of Exile 2 получит больше одного акта, но авторы скрывают детали

Полноценный релиз Path of Exile 2 версии 1.0 принесет долгожданный финал сюжетной кампании. Изначально считалось, что Grinding Gear Games ограничатся привычными 5 и 6 актами, о чем студия намекала ранее. Однако на недавней выставке Gamescom геймдиректор проекта Джонатан Роджерс дал понять: все куда интереснее!

Вместо прямых ответов о структуре концовки Роджерс предпочел напустить таинственности. Он подтвердил лишь то, что после 4 акта игроков ждет «больше одного акта» и «самый эпичный контент в истории студии». Разработчики заметно набили руку на создании сюжетных глав (что доказал скачок качества в 4 акте), поэтому финальный отрезок должен превзойти все предыдущие наработки.

Вместе с релизом из игры полностью исчезнут 3 акта-интерлюдии, которые сейчас связывают 4 акт с эндгеймом. В свое время их создание помогло избавиться от рутинного перепрохождения кампании за каждого персонажа. Но можно не переживать, поскольку накопленные ресурсы не пропадут. Все уникальные боссы, монстры и механики из интерлюдий перекочуют в отдельные квесты и высокоуровневые миссии.

Каким бы ни получился финал, версия 1.0 переведет PoE 2 на условно-бесплатную модель в условиях жесткой конкуренции. А сильных соперников у игры действительно немало: Diablo 4, Last Epoch и Torchlight Infinite. Также не стоит забывать про свежее дополнение для Grim Dawn и ранний доступ Titan Quest 2.

Впрочем, Роджерса такая конкуренция не пугает. Специфика ARPG держится на сезонных лигах: игрок проходит новый контент за пару недель и может переключиться на другую игру. Главное — чтобы старты сезонов не выпадали на один и тот же день. По словам Роджерса, он отслеживает анонсы конкурентов и старается не выпускать патчи PoE 2 одновременно с ними.

Более того, здоровое соперничество лишь подстегивает студию GGG. Роджерс открыто заявляет, что цель студии — создать лучшую ARPG на рынке: с идеальной боевой системой, глубокими билдами, проработанным эндгеймом и зрелищными сражениями.

Именно боссы вызывают у геймдиректора наибольшую гордость. Дизайн битв в PoE 2 получился настолько удачным, что прохождение доставляет удовольствие даже с неоптимизированным билдом, когда боссфайты затягиваются. К релизу 1.0, который состоится 11 декабря, команда обещает еще больше запоминающихся сражений.

Главным же уязвимым местом проекта Роджерс откровенно считает высокий порог вхождения. Из-за колоссальной глубины механик новичкам по-прежнему бывает непросто освоиться. Однако в PoE 2 этот аспект существенно улучшили по сравнению с первой частью, сделав игру понятнее и дружелюбнее для широкой аудитории.