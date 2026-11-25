Геймдиректор Path of Exile 2 Джонатан Роджерс на закрытом показе игры в Мюнхене, запись беседы с которого опубликовал польский контент-мейкер Kondyss, ответил на вопросы о пороге входа перед переходом проекта на условно-бесплатную модель. Впереди у экшен-RPG выход версии 1.0, намеченный на 11 декабря для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, поэтому к игре присоединится множество новых пользователей. Отвечая на вопрос о том, чего стоит избегать новичкам в столь масштабном проекте, руководитель Grinding Gear Games неожиданно посоветовал полностью отказаться от изучения руководств.

Не стоит читать никаких гайдов, нужно просто играть в собственном темпе. Руководства рассказывают обо всех этих дополнительных вещах, о которых новичок обычно не задумывается, и из-за этого игра кажется гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

- Джонатан Роджерс, геймдиректор Path of Exile 2

По мнению сооснователя Grinding Gear Games, сторонние сборки и подробные инструкции перегружают аудиторию лишней информацией на старте, из-за чего теряется удовольствие от самостоятельного изучения механик. Вместо погони за оптимальными маршрутами он предложил в дебютном прохождении полагаться на собственные силы и постепенно разбираться в системах Path of Exile 2. Участники встречи в Мюнхене также согласились с тем, что обилие руководств зачастую портит впечатления от знакомства с проектом.

Схожей позиции защиты новичков Джонатан Роджерс придерживается и в споре вокруг длительности сюжетной кампании, затянутость которой регулярно критикуют ветераны оригинальной Path of Exile. На вопрос о том, станут ли акты с 1 по 4 проходиться быстрее в релизной версии 1.0, разработчик напомнил о недавних правках. В крупном патче 0.5.0 с подзаголовком Return of the Ancients студия уже уменьшила некоторые локации и скорректировала их структуру, однако на кардинальное ускорение сюжета авторы идти не готовы.

Геймдиректор Path of Exile 2 подчеркнул, что команда вносит подобные улучшения маленькими детскими шагами, добавляя новые путевые точки и точечно сглаживая проблемные участки. Как заявил Джонатан Роджерс, он очень не хочет испортить стартовый опыт новых игроков. Разработчик уверен, что любые изменения ради темпа обязаны ускорять повторные забеги для опытных фанатов, но не должны ломать погружение при дебютном знакомстве с сюжетной линией. При этом сама кампания в версии 1.0 станет еще длиннее за счет добавления финальных 5 и 6 актов.

Дискуссии вокруг темпа прохождения сопровождают Path of Exile 2 с самого запуска раннего доступа в 2024 году, когда часть сообщества пожаловалась на резкий контраст между неторопливым сюжетом в духе Dark Souls и скоростным эндгеймом. Впрочем, по оценке Джонатана Роджерса, после недавних балансных обновлений этот разрыв удалось заметно сгладить, а ускорение прохождения сюжетных актов в будущем должно происходить преимущественно за счет роста личного мастерства самих игроков.