Геймдиректор Path of Exile 2 раскрыл новые детали предстоящей игры

Игроки Path of Exile 2 будут рады новой порции новостей из интервью директора игры Джонатана Роджерса стримеру Kripparrian. Вот основные моменты.

Движение на экране было одним из самых обсуждаемых моментов. По словам Роджерса, цель состоит в том, чтобы не создавать "плавающей" эффект, то есть большинство умений не позволят игрокам двигаться и атаковать одновременно, хотя в некоторых умениях это будет предусмотрено. Драгоценные камни навыков не будут зависеть от класса, но будут зависеть от Восхождения. У каждого класса их будет три, и можно будет создавать уникальные комбинации. Роджерс также заявил о намерении сделать билды как можно более открытыми.

Время убийства и в бою с боссами в частности будет значительно отличаться, если игроки будут знать, как лучше использовать свой класс. Роджерс убил босса примерно за пять минут, в то время как другие справились с ним за одну минуту. Пока что основное внимание уделяется одиночной игре, но групповая игра будет оптимизирована в ходе бета-тестирования.

Говоря о закрытом бета-тестировании, которое состоится 7 июня, Роджерс сообщил, что в нем будет представлена полная кампания и около 60 финальных карт, а также большинство классов игры. По словам Роджерса, сложность POE2 заключается в том, чтобы соблюсти грань между тем, чтобы не отвлекаться от ARPG, и тем, чтобы учесть интересы новых пользователей. Сейчас идет много внутренних обсуждений того, как лучше решить эту проблему. Короче говоря, сложной — да, но не приводящей к тому, что новые игроки будут рано уходить из-за чрезмерной сложности. Роджерс прогнозирует, что среднему игроку потребуется от 40 до 50 часов, чтобы закончить сюжетную кампанию POE2.