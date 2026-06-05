GGG экстренно вмешалась в экономику Path of Exile 2: опасный способ заработка занерфили спустя часы после обнаружения

Разработчики из Grinding Gear Games оперативно отреагировали на новую проблему в Path of Exile 2, которая могла серьезно ударить по внутриигровой экономике. Студия ослабила чрезмерно прибыльную стратегию заработка валюты, связанную с системой храмов, всего через несколько часов после того, как игроки начали активно ею пользоваться.

Ситуация оказалась особенно чувствительной, поскольку похожая проблема уже возникала в одной из прошлых лиг. Тогда наиболее эффективный способ фарма фактически стал обязательным для всех, кто хотел оставаться конкурентоспособным на рынке предметов. Игроки, игнорировавшие эту активность, быстро оказывались в невыгодном положении из-за роста цен и дефицита ресурсов.

Несмотря на заранее объявленные изменения для нового сезона, сообщество вновь обнаружило крайне выгодную комбинацию в механике храмов. При определённой конфигурации комнат удавалось сохранять наиболее ценные зоны значительно дольше, чем предполагалось разработчиками. В результате игроки получали огромное количество редкой валюты, включая Божественные сферы, которые считаются одним из самых ценных ресурсов в игре.

Grinding Gear Games признала проблему и выпустила срочное исправление, существенно сократив доходность подобных схем. Такой шаг выглядит показательным: обычно студия старается не менять ключевые механики в середине сезона, чтобы не обесценивать прогресс игроков. Однако в этот раз бездействие могло привести к настоящему экономическому кризису внутри игры.

Примечательно, что большая часть сообщества встретила ослабление положительно. Для игр с живой торговой системой стабильность экономики зачастую важнее краткосрочной выгоды отдельных игроков. Судя по реакции фанатов, многие считают, что разработчики приняли верное решение и сумели предотвратить проблему ещё до того, как она приобрела действительно катастрофический масштаб.