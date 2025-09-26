Grinding Gear Games готовит масштабное обновление для Path of Exile 2: переработка эндгейма и новые механики

Grinding Gear Games объявила о выходе обновления 0.3.1 для Path of Exile 2, которое внесет ряд серьезных изменений в эндгейм. Изначально ключевые улучшения планировались для версии 0.4.0, однако разработчики решили внедрить их раньше, чтобы игроки смогли протестировать новые механики уже сейчас.

Одним из главных нововведений стала расширенная функциональность сфер алхимии. Теперь их можно применять к магическим предметам: они будут преобразовываться в редкие вещи с четырьмя случайными свойствами, что добавляет больше гибкости при создании билдов.

Не менее масштабные изменения затронули систему плиток. Игроков ждут:

усиленные существующие свойства (эффекты выросли в 2–3 раза);

появление новых уникальных свойств;

возможность отслеживать количество использований уникальных плиток;

улучшенное взаимодействие с верстаком для перековки.

Разработчики также переработали карты: их размер был оптимизирован для более сбалансированного прохождения. Цитадели теперь будут встречаться на 66% чаще, что сделает эндгейм разнообразнее и динамичнее.

Изменения коснулись и древа Атласа. В первую очередь переработана система, связанная с присутствием боссов на картах. Навык «Кристальное царство» теперь применяется только к областям с могучими боссами. При этом разработчики подчеркнули, что общее количество получаемых Сущностей не изменится. Некоторые умения на дереве будут точечно влиять именно на сильных противников, а не на всех подряд.

Корректировке подверглись и другие узлы древа Атласа, в частности те, что связаны с обновленной механикой башен. Grinding Gear Games заверила, что изменения не нарушат баланс и не ослабят уже существующие сборки игроков.

Дополнительно команда уменьшила площадь действия наземных эффектов минимум на 66%, что должно сделать сражения более честными и предсказуемыми. Были также исправлены ошибки, связанные с балансом сложности некоторых боссов, особенно тех, кто обладает несколькими фазами боя.

Обновление 0.3.1 станет одним из самых значимых этапов развития Path of Exile 2 на пути к полноценному релизу. Оно открывает новую главу в эндгейме, делая его насыщеннее, глубже и разнообразнее, сохраняя при этом привычный баланс.