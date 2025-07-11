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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 1 017 оценок

Grinding Gear Games объявила точную дату старта новой лиги Path of Exile 2

Solstice Solstice

Команда разработчиков Grinding Gear Games наконец раскрыла долгожданные планы по развитию Path of Exile 2. Поклонники культовой ARPG смогут оценить масштабное обновление 0.3.0 уже в конце августа.

Вместе с ним стартует совершенно новая лига, которая обещает улучшить игровой опыт.

Как пояснили создатели игры, лига станет отдельной игровой вселенной с обновлённой экономикой и эксклюзивным контентом. Игроков ждут не только свежие механики боя и уникальные награды, но и новые боссы, а также усовершенствованные возможности для крафта. Особенностью формата является то, что разработчики тестируют нововведения в рамках лиги, прежде чем интегрировать их в основную игру.

Каждая локация получит уникальный контент, который сделает повторное прохождение по-настоящему увлекательным. После завершения лиги мы проанализируем фидбэк и доработаем механики перед их окончательным добавлением в стандартный режим.

Grinding Gear Games

Точная дата выхода обновления 0.3.0 назначена на 29 августа 2025 года. Подробности о нововведениях разработчики пообещали раскрыть за неделю до релиза.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

А выход из раннего доступа через год? Не хило они зарабатывают на платном тестировании.

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wianewa

Пое 1, внезапно, тоже была в раннем доступе. И вход стоил не бюджетные 10 бачей.

Kurt Macgalen

Ого, они же не предупреждали в начале что ранний доступ будет длиться от полугода до года, а может и больше. Лично менеджер GGG пришел из кармана деньги достал?

d3v1z0r wianewa

бесплатно. попадали все, кто действительно этого хотел)

Hevin

А откат вижена Жоната будет? А то я усну пока акты проходить буду

AlrightRathar

когда вторая часть успела стать культовой? что-то пропустил