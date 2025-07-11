Grinding Gear Games объявила точную дату старта новой лиги Path of Exile 2

Команда разработчиков Grinding Gear Games наконец раскрыла долгожданные планы по развитию Path of Exile 2. Поклонники культовой ARPG смогут оценить масштабное обновление 0.3.0 уже в конце августа.
Вместе с ним стартует совершенно новая лига, которая обещает улучшить игровой опыт.
Как пояснили создатели игры, лига станет отдельной игровой вселенной с обновлённой экономикой и эксклюзивным контентом. Игроков ждут не только свежие механики боя и уникальные награды, но и новые боссы, а также усовершенствованные возможности для крафта. Особенностью формата является то, что разработчики тестируют нововведения в рамках лиги, прежде чем интегрировать их в основную игру.
Каждая локация получит уникальный контент, который сделает повторное прохождение по-настоящему увлекательным. После завершения лиги мы проанализируем фидбэк и доработаем механики перед их окончательным добавлением в стандартный режим.
Grinding Gear Games
Точная дата выхода обновления 0.3.0 назначена на 29 августа 2025 года. Подробности о нововведениях разработчики пообещали раскрыть за неделю до релиза.
А выход из раннего доступа через год? Не хило они зарабатывают на платном тестировании.
Пое 1, внезапно, тоже была в раннем доступе. И вход стоил не бюджетные 10 бачей.
Ого, они же не предупреждали в начале что ранний доступ будет длиться от полугода до года, а может и больше. Лично менеджер GGG пришел из кармана деньги достал?
бесплатно. попадали все, кто действительно этого хотел)
А откат вижена Жоната будет? А то я усну пока акты проходить буду
когда вторая часть успела стать культовой? что-то пропустил