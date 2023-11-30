Grinding Gear Games сообщила системные требования Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games раскрыла информацию касательно системных требований ролевой игры Path of Exile 2 для ПК. Их нельзя назвать слишком завышенными. Но в первую очередь стоит обратить внимание на внушительный объем дистрибутива - 100 ГБ, что на 10 ГБ больше, чем у Diablo IV, и на 60 ГБ больше, чем у первой Path of Exile.
Минимальные требования к ПК
- Процессор: Quad Core 2,8 ГГц
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 с 4 ГБ VRAM-памяти
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- DirectX: версия 11
- Операционная система: Windows 10 64-битной версии
- Объем: 100 ГБ HDD / SSD
Рекомендуемые требования к ПК
- Процессор: 8 ядер 3,6 ГГц
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 с 6 ГБ VRAM / Radeon RX 5700XT с 8 ГБ VRAM
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- DirectX: версия 11
- Операционная система: Windows 10 64-битной версии
- Объем памяти: 100 ГБ HDD / SSD
Напомним, что закрытое бета-тестирование PoE 2 начнется 7 июня 2024 года, в ходе которого будет доступна полноценная игра.
А как же требования для билдов с 10500 снарядов под дымкой делириума?
просто такого железа не существует))
А если все это еще и в 4к?
Объём внушает. Надеюсь, на такое же отличное разнообразие уровней, как и в оригинале.