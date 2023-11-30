Grinding Gear Games сообщила системные требования Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games раскрыла информацию касательно системных требований ролевой игры Path of Exile 2 для ПК. Их нельзя назвать слишком завышенными. Но в первую очередь стоит обратить внимание на внушительный объем дистрибутива - 100 ГБ, что на 10 ГБ больше, чем у Diablo IV, и на 60 ГБ больше, чем у первой Path of Exile.

Минимальные требования к ПК

Процессор: Quad Core 2,8 ГГц

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 с 4 ГБ VRAM-памяти

Память: 8 ГБ ОЗУ

DirectX: версия 11

Операционная система: Windows 10 64-битной версии

Объем: 100 ГБ HDD / SSD

Рекомендуемые требования к ПК

Процессор: 8 ядер 3,6 ГГц

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 с 6 ГБ VRAM / Radeon RX 5700XT с 8 ГБ VRAM

Память: 16 ГБ ОЗУ

DirectX: версия 11

Операционная система: Windows 10 64-битной версии

Объем памяти: 100 ГБ HDD / SSD

Напомним, что закрытое бета-тестирование PoE 2 начнется 7 июня 2024 года, в ходе которого будет доступна полноценная игра.