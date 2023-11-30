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Path of Exile 2 2024 г.
7.4 120 оценок

Grinding Gear Games сообщила системные требования Path of Exile 2

Gruz_
Новости

Студия Grinding Gear Games раскрыла информацию касательно системных требований ролевой игры Path of Exile 2 для ПК. Их нельзя назвать слишком завышенными. Но в первую очередь стоит обратить внимание на внушительный объем дистрибутива - 100 ГБ, что на 10 ГБ больше, чем у Diablo IV, и на 60 ГБ больше, чем у первой Path of Exile.

Минимальные требования к ПК

  • Процессор: Quad Core 2,8 ГГц
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 с 4 ГБ VRAM-памяти
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • DirectX: версия 11
  • Операционная система: Windows 10 64-битной версии
  • Объем: 100 ГБ HDD / SSD

Рекомендуемые требования к ПК

  • Процессор: 8 ядер 3,6 ГГц
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 с 6 ГБ VRAM / Radeon RX 5700XT с 8 ГБ VRAM
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • DirectX: версия 11
  • Операционная система: Windows 10 64-битной версии
  • Объем памяти: 100 ГБ HDD / SSD

Напомним, что закрытое бета-тестирование PoE 2 начнется 7 июня 2024 года, в ходе которого будет доступна полноценная игра.

18
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AT_Sagor

А как же требования для билдов с 10500 снарядов под дымкой делириума?

7
KPAHbl4

просто такого железа не существует))

2
Kitocun

А если все это еще и в 4к?

0
Кей Овальд

Объём внушает. Надеюсь, на такое же отличное разнообразие уровней, как и в оригинале.

1
Xstranger
0