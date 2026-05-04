Grinding Gear Games выпустила второй тизер обновления "Возвращение Древних" для Path of Exile 2

Разработчики из Grinding Gear Games продолжают постепенно раскрывать детали крупного контентного обновления для Path of Exile 2, которое находится в раннем доступе. На этой неделе студия выпустила ещё один короткий видеотизер, посвящённый грядущему патчу 0.5.0.

В отличие от предыдущего ролика, где демонстрировался поднимающийся из-под земли город, новый тизер делает ставку на мрачную, оккультную атмосферу. На видео группа людей проводит тёмный ритуал у алтаря, а закадровый голос говорит о возвращении древней сущности, которая способна переломить ход войны. Конкретных игровых механик в ролике не показали — это скорее намёк на сюжетную линию или новый тип эндгейм-активностей.

Обновление 0.5.0 получило название «Возвращение Древних» (Dawn of the Ancients). Его релиз запланирован на 29 мая, 23:00 по московскому времени одновременно на всех платформах, где доступна игра.

Полный разбор всех нововведений состоится в рамках специальной трансляции GGG Live. Прямой эфир пройдёт 7 мая в 23:00 МСК. Во время стрима разработчики обещают раскрыть ключевые изменения, а также традиционно раздать Twitch Drops — какие именно награды будут доступны, пока не сообщается.