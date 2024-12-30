Хакеры взломали аккаунты игроков Path of Exile 2 и похитили ценные вещи

Пока причина этих взломов неизвестна, но очевидно, что они делают это для того, чтобы заполучить ценные ресурсы, которые могут помочь вам стать могущественным в поздней игре. Path of Exile 2 наконец-то попала в ранний доступ после того, как ее с нетерпением ждали поклонники жанра cRPG. Однако, похоже, что те, кто находится в поздней игре, вошли в игру и обнаружили, что их учетные записи были скомпрометированы, а из их тайника и инвентаря пропали очень ценные ресурсы. Поскольку инвентарь общий для всех персонажей, это позволяет легче прокачивать любые другие классы, которые может попробовать игрок. Потерять такие ценные предметы — огромная, разрушительная потеря, так как для получения многих из них изначально требуется много усилий.
Самое шокирующее, что, похоже, хакерам удалось обойти Steam 2FA, не моргнув глазом. Некоторые из пострадавших сказали, что получили письмо от кого-то, пытавшегося войти в их аккаунт, но каким-то образом им все равно удалось обойти Steam 2FA. Если это так просто, то это означает, что у Steam, скорее всего, будут проблемы посерьезнее, чем те, что сейчас происходят с Path of Exile 2.
Люди делятся своими историями на официальных форумах Path of Exile, где они рассказывают, как узнали, что их аккаунты были скомпрометированы. Это не сулит хороших новостей тем, кто пострадал, поскольку Grinding Gear Games заявили, что они не могут откатить материалы, украденные другими игроками, по сути, заставляя игроков заново добывать материалы, а часы игрового процесса теряются из-за хакера.
Сообщается, что хакер известен на форумах, поскольку он делился обновлениями по мере продвижения. Однако он постоянно менял свое имя пользователя, что затрудняло отслеживание его. Пока неизвестно, были ли вовлечены еще люди.
К сожалению, это касается не только Path of Exile 2. Даже те, кто все еще играет в оригинальный Path of Exile, обнаружили, что их ресурсы пострадали, и тонны драгоценных камней и других ценных ресурсов полностью исчезли с их аккаунта. В результате взлома некоторые игроки обнаружили, что их аккаунты теперь заблокированы, и они потеряли доступ к игре.
Grinding Gear Games занимается этим вопросом и работает над устранением блокировок затронутых аккаунтов, но сообщается, что этот процесс может занять несколько недель, а это значит, что игроки не смогут получить доступ к своим аккаунтам Path of Exile 2 по непредвиденным причинам.
и ведь не лень близзам нанимать хакеров...
Вот иногда не поймешь людей на ПГ: или они так шутят, или е*ануты на всю голову? 🤣
лучше бы быть е*нутым но к сожалению подобное может быть... для корпораций такое не сложно провернуть
Для чего? Ты мыслишь слишком мелко для корпоративных войн.
На реддите была инфа,что якобы какие-то расширения хрома виноваты,но доказательств нет.
Ну, кстати, вероятность не нулёвая. Помнится, был некий Stylish, который натягивал css поверх сайтов и делал красиво, и втихаря заодно сливал всю-всю инфу из браузера, включая ссылки и ключи идентификации.
Не удивительно, все те же болячки что и у первой части, нужно качать кучу стороннего софта ,открывать кучу сайтов ,что бы нормально играть и это в 2024 году, а где качают и у кого ,фиг знает, даже с гитхаба можно подцепить заразу, ожидая вторую часть я надеялся что разработчики все таки займутся этой проблемой, сделают трейд в игре , проверку цены так же в игре, лутфильтры в игре, нет опять сидим в 10 окон и чекаем цены с помощью софта бай васян. Ну и еще у них политика такая ,что если вас взломали и увели все ваше добро ,которое вы собирали кучу лет , ничего вам не вернут. А возврат аккаунта выглядит как квест допрос с пристрастием, в стиле как вы назвали своего самого первого персонажа и можете прислать скриншоты 10 летней давности с платежами, создайте новый аккаунт создайте персонажа и напишите его имя в обратном письме и тд и тп, малоприятная процедура.
Сейчас разрыдаюсь... Сколько хоть пропало курток замшевых и портсигаров? 😂
Вот таких хакеров надо драть долго, кверху задницей.
Меня прям трясло во время чтения этой новости. Такой мудила только вечных мук заслуживает. Ну хер с тобой, подкручивал бы себе вещички и ресурсы, но взламывать аккаунты других людей.
они бы и вкус похитили но у играющих в этот кал его и так нет
Сказал главный калоед )
так я наоборот борюсь с каловым контентом… или ты про себя ?
Это бот
Это как ? Ты сам с собой что-ли борешься ?
Какие вещи? они материальны? ценные пиксели.
А деньги просто бумажки.))
Ну по факту. Ценности у бумажки ноль. Она ни чем не подкреплена. В отличии от старых времён, когда монеты были именно из драгоценных металлов.
Чëт взоржал. Тут отлично подходит фраза "не гонялся бы ты поп за дешевизной".
Всем фанатам этой шнаги привет. Пойду дальше в d4 катать.
Это точно )
Была бы ещё игра в этой твоей д4.