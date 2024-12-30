Хакеры взломали аккаунты игроков Path of Exile 2 и похитили ценные вещи

Пока причина этих взломов неизвестна, но очевидно, что они делают это для того, чтобы заполучить ценные ресурсы, которые могут помочь вам стать могущественным в поздней игре. Path of Exile 2 наконец-то попала в ранний доступ после того, как ее с нетерпением ждали поклонники жанра cRPG. Однако, похоже, что те, кто находится в поздней игре, вошли в игру и обнаружили, что их учетные записи были скомпрометированы, а из их тайника и инвентаря пропали очень ценные ресурсы. Поскольку инвентарь общий для всех персонажей, это позволяет легче прокачивать любые другие классы, которые может попробовать игрок. Потерять такие ценные предметы — огромная, разрушительная потеря, так как для получения многих из них изначально требуется много усилий.

Самое шокирующее, что, похоже, хакерам удалось обойти Steam 2FA, не моргнув глазом. Некоторые из пострадавших сказали, что получили письмо от кого-то, пытавшегося войти в их аккаунт, но каким-то образом им все равно удалось обойти Steam 2FA. Если это так просто, то это означает, что у Steam, скорее всего, будут проблемы посерьезнее, чем те, что сейчас происходят с Path of Exile 2.

Люди делятся своими историями на официальных форумах Path of Exile, где они рассказывают, как узнали, что их аккаунты были скомпрометированы. Это не сулит хороших новостей тем, кто пострадал, поскольку Grinding Gear Games заявили, что они не могут откатить материалы, украденные другими игроками, по сути, заставляя игроков заново добывать материалы, а часы игрового процесса теряются из-за хакера.

Сообщается, что хакер известен на форумах, поскольку он делился обновлениями по мере продвижения. Однако он постоянно менял свое имя пользователя, что затрудняло отслеживание его. Пока неизвестно, были ли вовлечены еще люди.

К сожалению, это касается не только Path of Exile 2. Даже те, кто все еще играет в оригинальный Path of Exile, обнаружили, что их ресурсы пострадали, и тонны драгоценных камней и других ценных ресурсов полностью исчезли с их аккаунта. В результате взлома некоторые игроки обнаружили, что их аккаунты теперь заблокированы, и они потеряли доступ к игре.

Grinding Gear Games занимается этим вопросом и работает над устранением блокировок затронутых аккаунтов, но сообщается, что этот процесс может занять несколько недель, а это значит, что игроки не смогут получить доступ к своим аккаунтам Path of Exile 2 по непредвиденным причинам.