Игроки Path of Exile 2 завалили техподдержку Grinding Gear Games лавиной запросов

Студия Grinding Gear Games сообщила, что рада такому огромному количеству людей, которые заходят на серверы PoE 2. Однако это привело к необычному количеству писем, отправленных в службу поддержки компании.

Вдобавок ко всему, возникли «технические ограничения», поскольку, как и серверы игры для раннего доступа, так и система поддержки оказалось перегружено гигантским количеством сообщений от игроков. Как результат, разработчики начали рассылать ответы на такие запросы намного позже, чем предполагали. Как правило, команда старается отвечать на такие запросы в среднем в течение дня или даже часа.

В настоящее время студия уже увеличила мощность системы обработки заявок и нанимает новых сотрудников в службу поддержки. Однако если первое уже дало немедленный эффект, то поиск новых сотрудников требует времени. Пока разработчики просят игроков, ожидающих ответа, воздержаться от отправки дополнительных запросов на один и тот же запрос, так как это лишь приведет к дополнительным задержкам.