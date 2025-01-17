Илон Маск и Asmongold поссорились из-за Path of Exile 2

Миллиардер защищает свои навыки, используя утечки переписок и рекорды в Diablo 4

Илон Маск оказался в центре странного спора с популярным стримером Asmongold. Всё началось с того, что Маск провёл стрим по Path of Exile 2, на котором показал своего персонажа 95-го уровня в хардкорном режиме.

Достижение вызвало сомнения у игроков. Пользователи заподозрили, что аккаунт либо прокачивали другие люди, либо Маск делил его с более опытным геймером, так как навыки миллиардера не соответствовали уровню его персонажа.

Популярный стример Asmongold не остался в стороне и усомнился в достижениях Маска. Он заявил, что тот не мог самостоятельно прокачать аккаунт.

Asmongold даже предложил стримить на платформе X целый год, если Маск сумеет доказать, что действительно достиг таких успехов. В ответ на критику Маск отписался от Asmongold на X, а затем опубликовал их личные переписки. В одном из сообщений Asmongold признался, что его YouTube-каналом занимаются другие люди.

«Asmon делает вид, что независим, но на самом деле спрашивает разрешения у своих „боссов“, прежде чем что-то делать. Он не самостоятельный человек», — попытался обвинить стримера Маск.

Попытка «уколоть» Asmongold не сработала. Комьюнити быстро напомнило Маску, что стримеры часто нанимают команды для работы с YouTube — это стандартная практика, и эти люди не являются их начальниками.

Маск продолжил защищать свои игровые навыки, опубликовав видео с «мировым рекордом» в Diablo 4. Однако это не помогло — пользователи обсуждают не только скилл бизнесмена, но и сам факт, что миллиардер тратит время на такие споры.

Как бы ни закончился этот спор, он уже стал примером того, как попытка защитить своё эго в интернете может обернуться против тебя. А правда о персонаже Маска в Path of Exile 2, скорее всего, так и останется загадкой: его герой погиб на 97 уровне.