ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 768 оценок

Илон Маск и Asmongold поссорились из-за Path of Exile 2

Simple Jack
Новости

Миллиардер защищает свои навыки, используя утечки переписок и рекорды в Diablo 4

Илон Маск оказался в центре странного спора с популярным стримером Asmongold. Всё началось с того, что Маск провёл стрим по Path of Exile 2, на котором показал своего персонажа 95-го уровня в хардкорном режиме.

Достижение вызвало сомнения у игроков. Пользователи заподозрили, что аккаунт либо прокачивали другие люди, либо Маск делил его с более опытным геймером, так как навыки миллиардера не соответствовали уровню его персонажа.

Популярный стример Asmongold не остался в стороне и усомнился в достижениях Маска. Он заявил, что тот не мог самостоятельно прокачать аккаунт.

Asmongold даже предложил стримить на платформе X целый год, если Маск сумеет доказать, что действительно достиг таких успехов. В ответ на критику Маск отписался от Asmongold на X, а затем опубликовал их личные переписки. В одном из сообщений Asmongold признался, что его YouTube-каналом занимаются другие люди.

«Asmon делает вид, что независим, но на самом деле спрашивает разрешения у своих „боссов“, прежде чем что-то делать. Он не самостоятельный человек», — попытался обвинить стримера Маск.

Попытка «уколоть» Asmongold не сработала. Комьюнити быстро напомнило Маску, что стримеры часто нанимают команды для работы с YouTube — это стандартная практика, и эти люди не являются их начальниками.

Маск продолжил защищать свои игровые навыки, опубликовав видео с «мировым рекордом» в Diablo 4. Однако это не помогло — пользователи обсуждают не только скилл бизнесмена, но и сам факт, что миллиардер тратит время на такие споры.

Как бы ни закончился этот спор, он уже стал примером того, как попытка защитить своё эго в интернете может обернуться против тебя. А правда о персонаже Маска в Path of Exile 2, скорее всего, так и останется загадкой: его герой погиб на 97 уровне.

Источник  
-3
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Sion2

Какой же маск закомплексованный взрослый эгоистичный ребенок.

Я с ужасом думаю о том какой он отец. Неудивительно что у него ребенок небинарным стал. И больше с ним не общается.

Вот представляю. Ребенок кашку съел. А маск такой, вместо молодец, да кто так ест, да я лучше тебя ем, да я вхожу в том 10 по поеданию каши, а ты вообще какаха, и вообще, больше тебе каши не дам. И так с каждой вещью.

5
GoliafJx

А сын его такой: "А я тогда стану трансом! Как тебе такое Илон Маск?"=)))

14
Sion2 GoliafJx

Давай тебя будут десятилетиями мучить. Я посмотрю на тебя.

Уж скок случаев было с детьми было, родители которых просто эксплуатировали и мучали своих детей, отдавая во все возможные секции, заставляя учить десятки языков.
И постоянно их гнобя. Уж примеров куча. И искажения, лишь самое безобидное, многие из них самоубийством жизнь кончали. Но тебе смешно. понимаю......

-9
Бомбящий игрок

Я конечно согласен, что Макс полный д**ил. Но ты на свою аву видел? Бородатый мужик с макияжем.)))

9
Sion2 Бомбящий игрок

Это рандомная ава, которую я не ставил. И прикинь. Мне пофиг. Но почему тебе не пофиг. На сток не пофиг, что ты зашел в мой профиль. Ибо ток там можно вообще хоть что то увидеть.

Ну и то что его сын небинарный, мне тоже пофиг, это его уже осознанный выбор, с которым ему жить, а не мне. Но от хорошей жизни такой выбор не делают. И проблема маска в том что он этого не понимает, и винит каких то иллюминатов, которые сделали из его сына таким. Из за своей эгоистичности, он не хочет признать , что он своего ребенка мучил. Что он в этом виноват. От того и пытается сделать этот вид какой он крутой, самый лучший и т.д. А в реальности поехавший эгоистичный взрослый ребенок.

-6
AnimeKillMen

да Маск бесит нереально, особенно когда улыбается, такое ощущение что морда треснет то ли от эйфории то ли он трошки того

1
Tommy.

драма

3
yrroodd

Да никаких загадок,чел на хайпе залетел в поешку и начал об этом трындеть на каждом углу,но разобраться не смог или не захотел,а давать заднюю как-то неловко.По этому дабы не ударить в грязь лицом просто купил акк или нанял чела,который разбирался за него )
Не понятно только нафига после таких махинаций было заходить и тупить,слил бы за кадром перса на ХК и готово )
Ох уж эти медийные челики...

2
JustA_NiceGuy

Правда совсем другая. Маск просто обкурился в очередной раз и забыл что, где и куда)

4
A E JustA_NiceGuy

правда на самом деле еще хуже - Маск богатенький 50летний ребенок.

4
Empty account A E

Не будем забывать что он ещё аутист официальный

-1
SOLUS5678

Для такого человека как Маск я не понимаю зачем что то и кому то доказывать.

2
Абдула Ибн Ебн Еб

Половина его доходов зависит от хайпа.

0
-zotik- Абдула Ибн Ебн Еб

Прям половина?

0
Абдула Ибн Ебн Еб -zotik-

Если не всё.

0
-zotik- Абдула Ибн Ебн Еб

Т.е дохода от завода нет? Логично логично

0
prorock

Проблемы "белых" людей

1
Langlitz

Вообще странный скандал, рожденный на пустом месте, один не понятно зачем хотел выпендриться, другой не понятно зачем решил его в этом упрекнуть.

1
OilStox2

'что его YouTube-каналом занимаются другие люди' учитывая что он никогда не занимался ютубом это логично его 2 аккаунта родились тупо из человека который делал нарезки с его стримов

0
Skvo388884

Для меня во-первых самый прикольный факт, что Илон Маск играет в игрули вместе со всеми нами)))) Маск даже снялся в одной из серий "Теории большого взрыва", где они с Говардом в волонтёрской столовой кушают на двоих тыквенный пирог, но не об этом речь, просто мужик может себе позволить многое, в том числе и Cheat Engine))))А с его возможностями в кибернетике накрутить скилы своему персонажу вообще не составит труда))) Он просто мне кажется ржёт!

0
Абдула Ибн Ебн Еб

На ноябрь 2020-го года состояние Маска равнялось 25 миллиардам долларов. Сегодня это 415 миллиардов долларов.

В своей прощальной речи Байден предупредил, что в США есть риск появления олигархии...

0
wianewa

Очевидно, что Маск клоун и тупо пиарится.

0
-zotik-

Один пиарится за счет другого, другой пиарится просто так, так и живем

0
Wolfenstein

играл бы в квейклайв лучше а не во всякую хреноту , вот это было бы мощно а так ваще не понятно зачем с блохерами нубасиками чет обсуждать и их пиарить… и уж тем более какие то комические достижения в дыабле на показ выставлять, этож не кибершпорт

0
hpi

А похороны когда будут? Или были уже?

0
Nomen Ipsum
а затем опубликовал их личные переписки

Я смотрю, вишенка на торте никого не смущает, да? Простое частное лицо прямо нарушает тайну переписки?) А Все такие "ха-ха, ну Маск даёт".

Это общество в край уже с ума сошло.

-1
Sion2

Он не только скинул переписку, еще в шадоу бан кинул и галку снял. Чел конкретно кукухой поехал.

1
wianewa
Простое частное лицо прямо нарушает тайну переписки?)

Как он может нарушить тайну своей личной переписки?

0
Лидер Z

Рак пытается доказать что он не рак, кринге

-1
В_о_л_ь_к_а

Кто такой Илон Маск?

-1
Шмоня Натанзон

А шо малолетние дебилы на патлатого - бородатого гЫвнаря надрачивают? Тут есть его фанаты? Поясните.

-2
Sion2

Человек как человек. Со своими проблемами. Тема про другое, про ситуацию.

3
Шмоня Натанзон Sion2

Я понимаю интересно послушать Маска, он многого добился, влез в правительство Трапа....а бородатый кто такой? Чем знаменит? Чего добился в жизни? Почему к нему столько внимания?

1
Sion2 Шмоня Натанзон

У тебя проблемы? Там мог быть и другой чел, вася из подзалупенска. Которого маск забанил и выложил бы переписку. У тя все хорошо? Или сложно понять что новость в ситуации?

1
Lvinomord Шмоня Натанзон

Ну у чувака больше 3 лямов подписчиков на ютубе.Доход с него капает плюс реклама.Плохо разве? Да и не исключено,что ребятки просто таким образом пиарят проект и друг друга.Смею предположить что у Асмо всё в шоколаде.

0
Sion2 Шмоня Натанзон

Или вот новость. Жириновский транхнул 5 летнего васю. И ты такой,жирик,политик,ванга, глава партии, а вася кто, чем знаменит, чего к васе столько внимания?

-4
Юркец

если его врачи сказали, что Маск сходит с ума, то это подтверждает его выходки к многим людям. зазнайка закомпликсованная

-2
ДЕНИСКА_омск

Миллиардер бодается с интернет фриком... пхаха смешно

-3