Илон Маск и Asmongold поссорились из-за Path of Exile 2

Миллиардер защищает свои навыки, используя утечки переписок и рекорды в Diablo 4
Илон Маск оказался в центре странного спора с популярным стримером Asmongold. Всё началось с того, что Маск провёл стрим по Path of Exile 2, на котором показал своего персонажа 95-го уровня в хардкорном режиме.
Достижение вызвало сомнения у игроков. Пользователи заподозрили, что аккаунт либо прокачивали другие люди, либо Маск делил его с более опытным геймером, так как навыки миллиардера не соответствовали уровню его персонажа.
Популярный стример Asmongold не остался в стороне и усомнился в достижениях Маска. Он заявил, что тот не мог самостоятельно прокачать аккаунт.
Asmongold даже предложил стримить на платформе X целый год, если Маск сумеет доказать, что действительно достиг таких успехов. В ответ на критику Маск отписался от Asmongold на X, а затем опубликовал их личные переписки. В одном из сообщений Asmongold признался, что его YouTube-каналом занимаются другие люди.
«Asmon делает вид, что независим, но на самом деле спрашивает разрешения у своих „боссов“, прежде чем что-то делать. Он не самостоятельный человек», — попытался обвинить стримера Маск.
Попытка «уколоть» Asmongold не сработала. Комьюнити быстро напомнило Маску, что стримеры часто нанимают команды для работы с YouTube — это стандартная практика, и эти люди не являются их начальниками.
Маск продолжил защищать свои игровые навыки, опубликовав видео с «мировым рекордом» в Diablo 4. Однако это не помогло — пользователи обсуждают не только скилл бизнесмена, но и сам факт, что миллиардер тратит время на такие споры.
Как бы ни закончился этот спор, он уже стал примером того, как попытка защитить своё эго в интернете может обернуться против тебя. А правда о персонаже Маска в Path of Exile 2, скорее всего, так и останется загадкой: его герой погиб на 97 уровне.
Какой же маск закомплексованный взрослый эгоистичный ребенок.
Я с ужасом думаю о том какой он отец. Неудивительно что у него ребенок небинарным стал. И больше с ним не общается.
Вот представляю. Ребенок кашку съел. А маск такой, вместо молодец, да кто так ест, да я лучше тебя ем, да я вхожу в том 10 по поеданию каши, а ты вообще какаха, и вообще, больше тебе каши не дам. И так с каждой вещью.
А сын его такой: "А я тогда стану трансом! Как тебе такое Илон Маск?"=)))
Давай тебя будут десятилетиями мучить. Я посмотрю на тебя.
Уж скок случаев было с детьми было, родители которых просто эксплуатировали и мучали своих детей, отдавая во все возможные секции, заставляя учить десятки языков.
И постоянно их гнобя. Уж примеров куча. И искажения, лишь самое безобидное, многие из них самоубийством жизнь кончали. Но тебе смешно. понимаю......
Я конечно согласен, что Макс полный д**ил. Но ты на свою аву видел? Бородатый мужик с макияжем.)))
Это рандомная ава, которую я не ставил. И прикинь. Мне пофиг. Но почему тебе не пофиг. На сток не пофиг, что ты зашел в мой профиль. Ибо ток там можно вообще хоть что то увидеть.
Ну и то что его сын небинарный, мне тоже пофиг, это его уже осознанный выбор, с которым ему жить, а не мне. Но от хорошей жизни такой выбор не делают. И проблема маска в том что он этого не понимает, и винит каких то иллюминатов, которые сделали из его сына таким. Из за своей эгоистичности, он не хочет признать , что он своего ребенка мучил. Что он в этом виноват. От того и пытается сделать этот вид какой он крутой, самый лучший и т.д. А в реальности поехавший эгоистичный взрослый ребенок.
да Маск бесит нереально, особенно когда улыбается, такое ощущение что морда треснет то ли от эйфории то ли он трошки того
драма
Да никаких загадок,чел на хайпе залетел в поешку и начал об этом трындеть на каждом углу,но разобраться не смог или не захотел,а давать заднюю как-то неловко.По этому дабы не ударить в грязь лицом просто купил акк или нанял чела,который разбирался за него )
Не понятно только нафига после таких махинаций было заходить и тупить,слил бы за кадром перса на ХК и готово )
Ох уж эти медийные челики...
Правда совсем другая. Маск просто обкурился в очередной раз и забыл что, где и куда)
правда на самом деле еще хуже - Маск богатенький 50летний ребенок.
Не будем забывать что он ещё аутист официальный
Для такого человека как Маск я не понимаю зачем что то и кому то доказывать.
Половина его доходов зависит от хайпа.
Прям половина?
Если не всё.
Т.е дохода от завода нет? Логично логично
Проблемы "белых" людей
Вообще странный скандал, рожденный на пустом месте, один не понятно зачем хотел выпендриться, другой не понятно зачем решил его в этом упрекнуть.
'что его YouTube-каналом занимаются другие люди' учитывая что он никогда не занимался ютубом это логично его 2 аккаунта родились тупо из человека который делал нарезки с его стримов
Для меня во-первых самый прикольный факт, что Илон Маск играет в игрули вместе со всеми нами)))) Маск даже снялся в одной из серий "Теории большого взрыва", где они с Говардом в волонтёрской столовой кушают на двоих тыквенный пирог, но не об этом речь, просто мужик может себе позволить многое, в том числе и Cheat Engine))))А с его возможностями в кибернетике накрутить скилы своему персонажу вообще не составит труда))) Он просто мне кажется ржёт!
На ноябрь 2020-го года состояние Маска равнялось 25 миллиардам долларов. Сегодня это 415 миллиардов долларов.
В своей прощальной речи Байден предупредил, что в США есть риск появления олигархии...
Очевидно, что Маск клоун и тупо пиарится.
Один пиарится за счет другого, другой пиарится просто так, так и живем
играл бы в квейклайв лучше а не во всякую хреноту , вот это было бы мощно а так ваще не понятно зачем с блохерами нубасиками чет обсуждать и их пиарить… и уж тем более какие то комические достижения в дыабле на показ выставлять, этож не кибершпорт
А похороны когда будут? Или были уже?
Я смотрю, вишенка на торте никого не смущает, да? Простое частное лицо прямо нарушает тайну переписки?) А Все такие "ха-ха, ну Маск даёт".
Это общество в край уже с ума сошло.
Он не только скинул переписку, еще в шадоу бан кинул и галку снял. Чел конкретно кукухой поехал.
Как он может нарушить тайну своей личной переписки?
Рак пытается доказать что он не рак, кринге
Кто такой Илон Маск?
А шо малолетние дебилы на патлатого - бородатого гЫвнаря надрачивают? Тут есть его фанаты? Поясните.
Человек как человек. Со своими проблемами. Тема про другое, про ситуацию.
Я понимаю интересно послушать Маска, он многого добился, влез в правительство Трапа....а бородатый кто такой? Чем знаменит? Чего добился в жизни? Почему к нему столько внимания?
У тебя проблемы? Там мог быть и другой чел, вася из подзалупенска. Которого маск забанил и выложил бы переписку. У тя все хорошо? Или сложно понять что новость в ситуации?
Ну у чувака больше 3 лямов подписчиков на ютубе.Доход с него капает плюс реклама.Плохо разве? Да и не исключено,что ребятки просто таким образом пиарят проект и друг друга.Смею предположить что у Асмо всё в шоколаде.
Или вот новость. Жириновский транхнул 5 летнего васю. И ты такой,жирик,политик,ванга, глава партии, а вася кто, чем знаменит, чего к васе столько внимания?
если его врачи сказали, что Маск сходит с ума, то это подтверждает его выходки к многим людям. зазнайка закомпликсованная
Миллиардер бодается с интернет фриком... пхаха смешно