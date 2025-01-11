Илон Маск погиб на 97 уровне в Path of Exile 2: он ничего не понимает в игре

Илон Маск провёл прямую трансляцию по Path of Exile 2 и столкнулся с неудачей, когда его персонаж погиб на 97 уровне в хардкор-режиме. Это стало очередным подтверждением того, что миллиардер не обладает достаточными знаниями об игре.

Трансляция Маска началась с того, как он попытался пройти сложную карту, но вместо того, чтобы выбрать доступную локацию, он случайно щёлкал по недоступным картам. Это вызвало недоумение у сообщества Path of Exile 2, ведь такая ошибка говорит о том, что Маск далёк от истинного опыта игры.

Во время прохождения Маск пропустил важные предметы, включая сферы хаоса, и собрал лут только в конце уровня, вручную перемещая его в инвентарь. Сообщество пошутило, что его стиль игры напомнил поведение Джо Байдена.

Уровень развития персонажа Илона Маска в Path of Exile 2

Дальше Маск снова продемонстрировал отсутствие знаний, назвав модификаторы «штучками» и утверждая, что его посох «всего лишь 62-го уровня», несмотря на то что его персонаж был уже 95-го уровня. Это также вызвало критику, поскольку сила предметов в игре определяется не только уровнем, но и модификаторами.

Также в инвентаре Маска была обнаружена вкладка с названием «Карта Илона», что стало поводом для обсуждений среди игроков. Они считают, что кто-то, возможно, прокачал персонажа бизнесмена, создавая для него специальные карты для игры.

Маск ранее заявлял, что является топовым игроком в Diablo IV и Path of Exile 2, однако его игровые ошибки и неподготовленность заставили многих усомниться в этих утверждениях.