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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 725 оценок

Илон Маск погиб на 97 уровне в Path of Exile 2: он ничего не понимает в игре

Simple Jack
Новости

Илон Маск провёл прямую трансляцию по Path of Exile 2 и столкнулся с неудачей, когда его персонаж погиб на 97 уровне в хардкор-режиме. Это стало очередным подтверждением того, что миллиардер не обладает достаточными знаниями об игре.

Трансляция Маска началась с того, как он попытался пройти сложную карту, но вместо того, чтобы выбрать доступную локацию, он случайно щёлкал по недоступным картам. Это вызвало недоумение у сообщества Path of Exile 2, ведь такая ошибка говорит о том, что Маск далёк от истинного опыта игры.

Во время прохождения Маск пропустил важные предметы, включая сферы хаоса, и собрал лут только в конце уровня, вручную перемещая его в инвентарь. Сообщество пошутило, что его стиль игры напомнил поведение Джо Байдена.

Уровень развития персонажа Илона Маска в Path of Exile 2
Уровень развития персонажа Илона Маска в Path of Exile 2

Дальше Маск снова продемонстрировал отсутствие знаний, назвав модификаторы «штучками» и утверждая, что его посох «всего лишь 62-го уровня», несмотря на то что его персонаж был уже 95-го уровня. Это также вызвало критику, поскольку сила предметов в игре определяется не только уровнем, но и модификаторами.

Также в инвентаре Маска была обнаружена вкладка с названием «Карта Илона», что стало поводом для обсуждений среди игроков. Они считают, что кто-то, возможно, прокачал персонажа бизнесмена, создавая для него специальные карты для игры.

Маск ранее заявлял, что является топовым игроком в Diablo IV и Path of Exile 2, однако его игровые ошибки и неподготовленность заставили многих усомниться в этих утверждениях.

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-12
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
GraF68ru

Клоун оказался клоуном, вот чудеса.

9
AndruhaGruz

Он ничего не понимает в игре!?! Так как же он тогда прокачался до 97 уровня? По моему уже все тронулись, любую новость или события так перекручивают и выливают столько гов...на на любого кто что то делает не так как им хочется. Откуда столько негатива?

6
vertehwost

дак многие пишут что по всей видимости играл до этого не он либо прокачан был заранее , на стриме он делал действия, которые совершает нуб только только прикоснувшийся к игре в принципе , мне то лично как то пофиг просто забавно

3
Real Slim Shady

Илон Маск ботовод, надеюсь его по IP забанят во всех онлайн играх за накрутку.

2
Tiger Goose

И никогда не разрешат зарегистрировать аккаунт на PlayGround.ru.

0
Абдула Ибн Ебн Еб

А я уж испугался. Что странно, учитывая мои коmmунистические взгляды.))

1
UnwillingJiro

Напомнило кое-что из союзного еженедельника в Kenshi:

"Император Тэньгу надел новую шляпу на Бои Телохранителей... И мы от неё в ВОСТОРГЕ" - Новостная листовка Союзных Городов, подробно описывающая новую шляпу Императора Тэньгу. Она со стразами.

ИМХО, нездоровое внимание. "Император примерил шляпу, это срочно надо написать в газетах!!!".

Также и с данной новостью у меня.

1
askazanov

И зачем нам это знать???

0
-zotik-

Я в вов 11 лет играл и много не знал и да я не миллиордер конечно)

0
Mad_cloud

Кекнул и помер

-1
JustA_NiceGuy

Так игра тот ещё кал.

-1
goodneighbor

Испугались?)))))) Автору зачет.

Очевидно, что за Маска играют прикованные цепями к батарее индусы в подвале его дома.

-1
Samson48

Так в игре многое не объясняется, что понятно олдам для новичков вообще не очевидно, разрабы не смогли обучать игроков функционалу игры, ты буквально случайно узнаешь о многих аспектах.

-2
Tanaell

у него перс 97 лвла чел. Это почти кап, если он фигню несет докачавшись до 97, то уже очевидно что вместо него китаец играет... Новички уже к 80 уровню в большинстве механик разбираются...

1
SOLUS5678

Научится и будет понимать, главное желание и время.

-2
BewitchingBaron

он нуб и опозорился

-2
Аристов--Черный

А, всего лишь в игре... Ну подождём ещё:)

-7
Антон Патриарх Логвинов

Жаль, конечно

Спойлер

что в игре

-12
AnimeKillMen

О, Тоня, как? поужинал уже? где обзоры, жиробасина?

2