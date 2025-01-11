Илон Маск погиб на 97 уровне в Path of Exile 2: он ничего не понимает в игре

Илон Маск провёл прямую трансляцию по Path of Exile 2 и столкнулся с неудачей, когда его персонаж погиб на 97 уровне в хардкор-режиме. Это стало очередным подтверждением того, что миллиардер не обладает достаточными знаниями об игре.
Трансляция Маска началась с того, как он попытался пройти сложную карту, но вместо того, чтобы выбрать доступную локацию, он случайно щёлкал по недоступным картам. Это вызвало недоумение у сообщества Path of Exile 2, ведь такая ошибка говорит о том, что Маск далёк от истинного опыта игры.
Во время прохождения Маск пропустил важные предметы, включая сферы хаоса, и собрал лут только в конце уровня, вручную перемещая его в инвентарь. Сообщество пошутило, что его стиль игры напомнил поведение Джо Байдена.
Дальше Маск снова продемонстрировал отсутствие знаний, назвав модификаторы «штучками» и утверждая, что его посох «всего лишь 62-го уровня», несмотря на то что его персонаж был уже 95-го уровня. Это также вызвало критику, поскольку сила предметов в игре определяется не только уровнем, но и модификаторами.
Также в инвентаре Маска была обнаружена вкладка с названием «Карта Илона», что стало поводом для обсуждений среди игроков. Они считают, что кто-то, возможно, прокачал персонажа бизнесмена, создавая для него специальные карты для игры.
Маск ранее заявлял, что является топовым игроком в Diablo IV и Path of Exile 2, однако его игровые ошибки и неподготовленность заставили многих усомниться в этих утверждениях.
Клоун оказался клоуном, вот чудеса.
Он ничего не понимает в игре!?! Так как же он тогда прокачался до 97 уровня? По моему уже все тронулись, любую новость или события так перекручивают и выливают столько гов...на на любого кто что то делает не так как им хочется. Откуда столько негатива?
дак многие пишут что по всей видимости играл до этого не он либо прокачан был заранее , на стриме он делал действия, которые совершает нуб только только прикоснувшийся к игре в принципе , мне то лично как то пофиг просто забавно
Илон Маск ботовод, надеюсь его по IP забанят во всех онлайн играх за накрутку.
И никогда не разрешат зарегистрировать аккаунт на PlayGround.ru.
А я уж испугался. Что странно, учитывая мои коmmунистические взгляды.))
Напомнило кое-что из союзного еженедельника в Kenshi:
ИМХО, нездоровое внимание. "Император примерил шляпу, это срочно надо написать в газетах!!!".
Также и с данной новостью у меня.
И зачем нам это знать???
Я в вов 11 лет играл и много не знал и да я не миллиордер конечно)
Кекнул и помер
Так игра тот ещё кал.
Испугались?)))))) Автору зачет.
Очевидно, что за Маска играют прикованные цепями к батарее индусы в подвале его дома.
Так в игре многое не объясняется, что понятно олдам для новичков вообще не очевидно, разрабы не смогли обучать игроков функционалу игры, ты буквально случайно узнаешь о многих аспектах.
у него перс 97 лвла чел. Это почти кап, если он фигню несет докачавшись до 97, то уже очевидно что вместо него китаец играет... Новички уже к 80 уровню в большинстве механик разбираются...
Научится и будет понимать, главное желание и время.
он нуб и опозорился
А, всего лишь в игре... Ну подождём ещё:)
Жаль, конечно
что в игре
О, Тоня, как? поужинал уже? где обзоры, жиробасина?