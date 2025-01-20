Илон Маск признался в использовании бустинга в Path of Exile 2 и Diablo 4

Илон Маск, генеральный директор компании X и основатель SpaceX, признался в использовании бустинга для продвижения в Path of Exile 2 и Diablo 4, что вызвало бурные обсуждения в игровом сообществе и привело к конфликту с Twitch-стримером под ником Asmongold, который обвинил его в попытке создать ложный имидж успешного игрока.

Скандал с аккаунт-шарингом начался после стрима Маска на его аккаунте Hardcore в Path of Exile 2. Зрители заметили пробелы в его знании игры, что вызвало подозрения о возможном использовании сторонней помощи. Это также коснулось его прошлых успехов в Diablo 4, где Маск некоторое время занимал позиции среди лучших игроков. Публичный конфликт с Asmongold произошел, когда Маск опубликовал личные сообщения с ним.

Позже Илон Маск подтвердил факт использования бустинга и торговли за реальные деньги в Path of Exile 2 и Diablo 4 в личных сообщениях с YouTube-блогером NikoWrex. Он отметил, что стримы, на которых он играл, были его собственными усилиями, но оправдал себя следующим образом:

Невозможно победить игроков из Азии, если не использовать аккаунт-шаринг

Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на достижения, полученные другими. Реакция Asmongold отреагировал на признание Маска и отметил, что, представляя аккаунт как свой, Маск не мог не ожидать, что зрители примут его за авторитетного игрока:

Когда ты представляешь что-то как свой аккаунт, люди, естественно, будут думать, что это твои достижения

Asmongold также отметил, что Маск, вероятно, пытался создать образ топового игрока, что стало очевидно после его заявлений на подкастах с Джо Роганом. Тем не менее, после признания Маска, вопросы об аккаунт-шаринге, по мнению стримера, сняты. Несмотря на разногласия и критику, которые вызвали эти действия, Маск подтвердил, что не стремился присваивать чужие успехи, а лишь использовал свои ресурсы для достижения высоких результатов.