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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 788 оценок

Илон Маск признался в использовании бустинга в Path of Exile 2 и Diablo 4

Simple Jack
Новости

Илон Маск, генеральный директор компании X и основатель SpaceX, признался в использовании бустинга для продвижения в Path of Exile 2 и Diablo 4, что вызвало бурные обсуждения в игровом сообществе и привело к конфликту с Twitch-стримером под ником Asmongold, который обвинил его в попытке создать ложный имидж успешного игрока.

Скандал с аккаунт-шарингом начался после стрима Маска на его аккаунте Hardcore в Path of Exile 2. Зрители заметили пробелы в его знании игры, что вызвало подозрения о возможном использовании сторонней помощи. Это также коснулось его прошлых успехов в Diablo 4, где Маск некоторое время занимал позиции среди лучших игроков. Публичный конфликт с Asmongold произошел, когда Маск опубликовал личные сообщения с ним.

Позже Илон Маск подтвердил факт использования бустинга и торговли за реальные деньги в Path of Exile 2 и Diablo 4 в личных сообщениях с YouTube-блогером NikoWrex. Он отметил, что стримы, на которых он играл, были его собственными усилиями, но оправдал себя следующим образом:

Невозможно победить игроков из Азии, если не использовать аккаунт-шаринг

Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на достижения, полученные другими. Реакция Asmongold отреагировал на признание Маска и отметил, что, представляя аккаунт как свой, Маск не мог не ожидать, что зрители примут его за авторитетного игрока:

Когда ты представляешь что-то как свой аккаунт, люди, естественно, будут думать, что это твои достижения

Asmongold также отметил, что Маск, вероятно, пытался создать образ топового игрока, что стало очевидно после его заявлений на подкастах с Джо Роганом. Тем не менее, после признания Маска, вопросы об аккаунт-шаринге, по мнению стримера, сняты. Несмотря на разногласия и критику, которые вызвали эти действия, Маск подтвердил, что не стремился присваивать чужие успехи, а лишь использовал свои ресурсы для достижения высоких результатов.

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-6
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Лидер Z

А сколько же раков его защищало в комментариях, ухх

13
Темный-Властелин

на то и раки, что не люди

-1
BewitchingBaron

Пффф. Зашкварненько. Лучше средненько играть, но сам, чем купленным акком и опозорится.

8
JustA_NiceGuy

В Диабло он ни разу не позорился. Просто ПоЕ то ещё дрочилово, поэтому даже не буду пытаться находить желание в это играть.

-1
Finni23 JustA_NiceGuy

иди дальше лижи

0
Snake Snaake Snaaaaaake

от такого ему уже не отмыться

5
Nodas

От чего и перед кем ему отрываться ?

1
Snake Snaake Snaaaaaake Nodas

прочитай новость выше, если не понял о чём там - прочитай ещё раз

-1
DependentMordekaiser

А как дышал, как... ой, он же не конь, он же талантливый инженер, бизнесмен...ой, как же он дышал!))

2
Raphtallia

Ну купил и купил. Я тоже в вов проходки покупала и бустинг. Разшумелись из-за фигни. И так по моему было понятно что там пахнет бустингом. Но вот освоить всё же игру надо было, на другом акке, может быть в лужу бы не сел. А насчет фразы про азиатов согласна. Они там сутками играют. Этих задров только всем миром можно обыграть.

2
Nodas
Я тоже в вов проходки покупала и бустинг

Мда ты конечно извини, но это как по мне, самый тупой способ избавиться от денег, тем более в вов, ладно в тесо ещё был бы смысл

0
vitovt-d

ну да ты и чел из правительства страны...)))

0
Janekste

У меня такое ощущение, будто бы Маск просто развлекается - троллит людей... типа расслабляется так.

зрители заметили пробелы в его знании игры

А у самих зрителей типа идеальные знания о ВСЕХ играх, в которые они играют?

Взять хотя бы меня. Path of Exile 2 и Diablo 4 мне не нравятся. Считаю эти игры отстоем. Тем не менее, я некоторое количество времени в них наиграл. И знаете что? Я нифига не помню об огромном количестве вещей, с которыми взаимодействовал. А нафига мне помнить?

Ну или другой пример. Я сотни часов наиграл в Honkai: Star Rail совсем недавно, но за эти сотни часов я не запомнил ни одного названия артефактов, ни одного названия супер способностей и прочей фигни. Я просто вижу в игре иконки, значки, циферки характеристик... и прекрасно играю. Зачем мне детально знать все названия? Мне достаточно понимать по иконкам, что к чему, чтоб играть. Нафига мне детально знать особенности буквально каждого элемента игры?

Ну или взять тот же убогий Дарк Соулс. Я не помню названий ни одного меча или чего-то ещё. Всё что мне надо знать об игре для успешного прохождения, это запомнить тайминги врагов. А затем, неважно, какое у меня снаряжение, тупо по казуальному удар\перекат, повтори тысячу раз... Всё. Нафига мне детально разбираться в игре, чтоб пройти её целиком?

Поэтому претензии к Маску смешны. Он не киберкотлета, всё-таки.

Когда ты представляешь что-то как свой аккаунт, люди, естественно, будут думать, что это твои достижения

Я не знаю ни одного человека, который купленный аккаунт называл бы купленным. Если купил, значит свой. А то что на акке кто-то играл ДО... это роли не играет. Всё-таки сегодня продажа\покупка\прокачка аккаунтов обычное дело. Глупо думать, что если человек назвал аккаунт своим, значит этот человек на этом аккаунте играл ОДИН... и больше никто кроме него. Вылазьте из пещеры и примите реальность! Точка.

2
JustA_NiceGuy

Ну вот и всё. Всем спасибо, все свободны.

1
Green_EHO

Ну, признался, хорошо. Мужской поступок.

1
Антон Патриарх Логвинов

Он признался когда его уже носом начали тыкать в его враньё. Мужской так мужской.

8
FamousAdriel

Может и дети у него не все свои...

1
maximus388

Кто-то всерьез думал, что руководитель ряда корпорации, с некоторых пор еще и политик, сам сидел по несколько часов ежедневно в игре, прокачивая героя?!
Кстати, он вдобавок инвестор, так что сразу было ясно, каким образом Маск "достиг" таких результатов, чудес не бывает.
Странно только, что не признался сразу, вдобавок для чего-то тратил кучу времени на все эти беседы и оправдания.

0
kotasha

У него денег куру не клюют

0
Skvo388884

Даже миллиардеры могут быть лошпеками)))

0
Vinzed

На ровном месте скандал устроили. Больше похоже на заказной конфликт для привлечения трафика асмонголду, что конечно, маловероятно.

-2
ze1n_82

лох

-2