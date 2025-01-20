Илон Маск признался в использовании бустинга в Path of Exile 2 и Diablo 4

Илон Маск, генеральный директор компании X и основатель SpaceX, признался в использовании бустинга для продвижения в Path of Exile 2 и Diablo 4, что вызвало бурные обсуждения в игровом сообществе и привело к конфликту с Twitch-стримером под ником Asmongold, который обвинил его в попытке создать ложный имидж успешного игрока.
Скандал с аккаунт-шарингом начался после стрима Маска на его аккаунте Hardcore в Path of Exile 2. Зрители заметили пробелы в его знании игры, что вызвало подозрения о возможном использовании сторонней помощи. Это также коснулось его прошлых успехов в Diablo 4, где Маск некоторое время занимал позиции среди лучших игроков. Публичный конфликт с Asmongold произошел, когда Маск опубликовал личные сообщения с ним.
Позже Илон Маск подтвердил факт использования бустинга и торговли за реальные деньги в Path of Exile 2 и Diablo 4 в личных сообщениях с YouTube-блогером NikoWrex. Он отметил, что стримы, на которых он играл, были его собственными усилиями, но оправдал себя следующим образом:
Невозможно победить игроков из Азии, если не использовать аккаунт-шаринг
Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на достижения, полученные другими. Реакция Asmongold отреагировал на признание Маска и отметил, что, представляя аккаунт как свой, Маск не мог не ожидать, что зрители примут его за авторитетного игрока:
Когда ты представляешь что-то как свой аккаунт, люди, естественно, будут думать, что это твои достижения
Asmongold также отметил, что Маск, вероятно, пытался создать образ топового игрока, что стало очевидно после его заявлений на подкастах с Джо Роганом. Тем не менее, после признания Маска, вопросы об аккаунт-шаринге, по мнению стримера, сняты. Несмотря на разногласия и критику, которые вызвали эти действия, Маск подтвердил, что не стремился присваивать чужие успехи, а лишь использовал свои ресурсы для достижения высоких результатов.
А сколько же раков его защищало в комментариях, ухх
на то и раки, что не люди
Пффф. Зашкварненько. Лучше средненько играть, но сам, чем купленным акком и опозорится.
В Диабло он ни разу не позорился. Просто ПоЕ то ещё дрочилово, поэтому даже не буду пытаться находить желание в это играть.
иди дальше лижи
от такого ему уже не отмыться
От чего и перед кем ему отрываться ?
прочитай новость выше, если не понял о чём там - прочитай ещё раз
А как дышал, как... ой, он же не конь, он же талантливый инженер, бизнесмен...ой, как же он дышал!))
Ну купил и купил. Я тоже в вов проходки покупала и бустинг. Разшумелись из-за фигни. И так по моему было понятно что там пахнет бустингом. Но вот освоить всё же игру надо было, на другом акке, может быть в лужу бы не сел. А насчет фразы про азиатов согласна. Они там сутками играют. Этих задров только всем миром можно обыграть.
Мда ты конечно извини, но это как по мне, самый тупой способ избавиться от денег, тем более в вов, ладно в тесо ещё был бы смысл
ну да ты и чел из правительства страны...)))
У меня такое ощущение, будто бы Маск просто развлекается - троллит людей... типа расслабляется так.
А у самих зрителей типа идеальные знания о ВСЕХ играх, в которые они играют?
Взять хотя бы меня. Path of Exile 2 и Diablo 4 мне не нравятся. Считаю эти игры отстоем. Тем не менее, я некоторое количество времени в них наиграл. И знаете что? Я нифига не помню об огромном количестве вещей, с которыми взаимодействовал. А нафига мне помнить?
Ну или другой пример. Я сотни часов наиграл в Honkai: Star Rail совсем недавно, но за эти сотни часов я не запомнил ни одного названия артефактов, ни одного названия супер способностей и прочей фигни. Я просто вижу в игре иконки, значки, циферки характеристик... и прекрасно играю. Зачем мне детально знать все названия? Мне достаточно понимать по иконкам, что к чему, чтоб играть. Нафига мне детально знать особенности буквально каждого элемента игры?
Ну или взять тот же убогий Дарк Соулс. Я не помню названий ни одного меча или чего-то ещё. Всё что мне надо знать об игре для успешного прохождения, это запомнить тайминги врагов. А затем, неважно, какое у меня снаряжение, тупо по казуальному удар\перекат, повтори тысячу раз... Всё. Нафига мне детально разбираться в игре, чтоб пройти её целиком?
Поэтому претензии к Маску смешны. Он не киберкотлета, всё-таки.
Я не знаю ни одного человека, который купленный аккаунт называл бы купленным. Если купил, значит свой. А то что на акке кто-то играл ДО... это роли не играет. Всё-таки сегодня продажа\покупка\прокачка аккаунтов обычное дело. Глупо думать, что если человек назвал аккаунт своим, значит этот человек на этом аккаунте играл ОДИН... и больше никто кроме него. Вылазьте из пещеры и примите реальность! Точка.
Ну вот и всё. Всем спасибо, все свободны.
Ну, признался, хорошо. Мужской поступок.
Он признался когда его уже носом начали тыкать в его враньё. Мужской так мужской.
Может и дети у него не все свои...
Кто-то всерьез думал, что руководитель ряда корпорации, с некоторых пор еще и политик, сам сидел по несколько часов ежедневно в игре, прокачивая героя?!
Кстати, он вдобавок инвестор, так что сразу было ясно, каким образом Маск "достиг" таких результатов, чудес не бывает.
Странно только, что не признался сразу, вдобавок для чего-то тратил кучу времени на все эти беседы и оправдания.
У него денег куру не клюют
Даже миллиардеры могут быть лошпеками)))
На ровном месте скандал устроили. Больше похоже на заказной конфликт для привлечения трафика асмонголду, что конечно, маловероятно.
лох