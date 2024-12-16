Илона Маска кикнули из Path of Exile 2 за то, что он выполнил слишком много действий за короткий промежуток времени

Илон Маск заявляет, что он просто играл в игру, а система защиты ошибочно посчитала, что он использует макрос или другой чит. Это не первый случай критики в адрес службы поддержки Path of Exile 2, но для некоторых пользователей стало неожиданностью, что у самого богатого человека в мире есть время на игры.

Path of Exile 2 - не первая игра, за которую Маск получил известность. Ранее в 2024 году мультимиллиардер сообщил, что он занял 19-е место в глобальной таблице лидеров Diablo 4, и, похоже, некоторые из его навыков можно было перенести в последнюю игру от Grinding Gear. Если игроки поверят Маску на слово, то он играет так быстро, что это срабатывает античит-механизмы Path of Exile 2.

Маск выложил в Twitter фотографию экрана Path of Exile 2, на котором было сообщение о том, что он был отключен из-за слишком быстрого выполнения слишком большого количества действий. Действия в минуту - это распространенный способ для игр обнаружить читерство, но Маск прокомментировал, что он не использовал макрос. В ответ на другого пользователя он предположил, что разработчики, скорее всего, изменят агрессивный предел кликов в секунду в будущем. Учитывая, как Path of Exile 2 столкнулась со множеством технических проблем с момента своего дебюта, не будет преувеличением предположить, что эта функция может измениться, когда разработчики в будущем исправят игру.

Некоторые пользователи согласились с Маском, а один из них отметил, что игра дает игрокам много активных навыков, но наказывает за их быстрое использование. Другие были больше впечатлены тем, как самый богатый человек в мире мог находить время для того, чтобы играть в такое количество игр, не говоря уже о том, чтобы быть в них настолько хорошим игроком, чтобы получать кик за каждое действие в минуту. Несмотря на то, что Маск возглавлял несколько крупных компаний, он зарекомендовал себя как заядлый геймер. Помимо своих подвигов в Path of Exile и Diablo, он высказал идею о покупке Hasbro и предложил основать игровую студию с искусственным интеллектом.

Имея всего лишь один скриншот, игрокам придется самим судить, верят ли они заявлениям Маска о том, что макрос не используется.