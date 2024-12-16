Илона Маска кикнули из Path of Exile 2 за то, что он выполнил слишком много действий за короткий промежуток времени

Илон Маск заявляет, что он просто играл в игру, а система защиты ошибочно посчитала, что он использует макрос или другой чит. Это не первый случай критики в адрес службы поддержки Path of Exile 2, но для некоторых пользователей стало неожиданностью, что у самого богатого человека в мире есть время на игры.
Path of Exile 2 - не первая игра, за которую Маск получил известность. Ранее в 2024 году мультимиллиардер сообщил, что он занял 19-е место в глобальной таблице лидеров Diablo 4, и, похоже, некоторые из его навыков можно было перенести в последнюю игру от Grinding Gear. Если игроки поверят Маску на слово, то он играет так быстро, что это срабатывает античит-механизмы Path of Exile 2.
Маск выложил в Twitter фотографию экрана Path of Exile 2, на котором было сообщение о том, что он был отключен из-за слишком быстрого выполнения слишком большого количества действий. Действия в минуту - это распространенный способ для игр обнаружить читерство, но Маск прокомментировал, что он не использовал макрос. В ответ на другого пользователя он предположил, что разработчики, скорее всего, изменят агрессивный предел кликов в секунду в будущем. Учитывая, как Path of Exile 2 столкнулась со множеством технических проблем с момента своего дебюта, не будет преувеличением предположить, что эта функция может измениться, когда разработчики в будущем исправят игру.
Некоторые пользователи согласились с Маском, а один из них отметил, что игра дает игрокам много активных навыков, но наказывает за их быстрое использование. Другие были больше впечатлены тем, как самый богатый человек в мире мог находить время для того, чтобы играть в такое количество игр, не говоря уже о том, чтобы быть в них настолько хорошим игроком, чтобы получать кик за каждое действие в минуту. Несмотря на то, что Маск возглавлял несколько крупных компаний, он зарекомендовал себя как заядлый геймер. Помимо своих подвигов в Path of Exile и Diablo, он высказал идею о покупке Hasbro и предложил основать игровую студию с искусственным интеллектом.
Имея всего лишь один скриншот, игрокам придется самим судить, верят ли они заявлениям Маска о том, что макрос не используется.
С темпом ПоЕ2 я хз куда там макросы реализовывать, скорей всего, вероятно, серв лаганул что сейчас норма и прилетел большой пакет с огромным к-вом команд на что сагрился античит.
Читор
Наверное сделали приписку - "Вы уволены".
"Илон быстрые руки" - лучший геймер на диком западе.)
Как тебе такое, Илон Маск?
У пацана тремор. Одно нажатие как три. А его банят.
Что бы ты понимал такой бан влетает за сотню одновременных разных нажатий в секунду. Удачи тебе так сделать руками.
Так если что определяют авто ботов которые фармят мобиков в том же вове. Так же делают и в пое. За что люди и получают бан.
- какой у вас смысл жизни?
- я просто живу, у меня нет смысла жизни, да и всех остальных людей нет смысла жизни. Смысл жизни есть только у Илона Маска, он хочет заселить Марс. А остальные просто живут как могут. (с) Илюха Телевизор
Он же наркоша, его колбасит)).
ну уж Маску то не верить -когда его трансгендерный сынуля называет папку конченным лжецом
Стоило бы уточнить что его сынодочь конченная либераха с промытым мозгом, а то как-то однобоко вышло
а то что Маск разменял шестой десяток лет и шпилится на уровне 17-летнего чемпиона мира по кибер.спорту -вас конечно не смущает и что времени ему хватает абсолютно на все на свете -это конечно -просто волшебство и мы верим в чудеса
Не не,ну ты видел какой у него сынок. И не задавай тут вопросов, как у человека на все находится время, в том числе и курить траву, а провести время с сыном у него времени не было.
А у него симпатичная?