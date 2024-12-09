Количество одновременных игроков Path of Exile 2 в Steam превысило 578 тысяч

Path of Exile 2 от Grinding Gear Games продолжает покорять вершины. После старта с пиком в 459 000 одновременных игроков, игра установила новый рекорд: 578 569 игроков одновременно. Этот результат позволил Action RPG занять 15-е место среди самых популярных игр в истории Steam, обойдя Valheim, Terraria, Fallout 4 и другие легендарные проекты.
Успех особенно впечатляет на фоне проблем с серверами. Несмотря на подготовку серверов для 1 миллиона одновременных игроков, число выкупивших ранний доступ превысило ожидания, что вызвало длинные очереди и затруднения при входе.
Path of Exile 2 уже доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC в раннем доступе, который продлится минимум полгода. В ближайших обновлениях разработчики обещают удвоить контент, добавив 50 новых боссов, три акта, шесть классов и многое другое. Следите за обновлениями — впереди еще больше впечатляющих новостей.
От игрульки трудно оторваться. Стиль отличный, локации красивые, проработка мелочей на высоте. Боссы, мое почтение.
Ну, на холодную голову, после эффекта "вау" становится понятно, что эта игра тоже что и первая часть, только лес умений вырос. Пройти сюжет и забыть. Врядли эндгейм будет чем то отличаться от первой части.
Дак в том и смысл, и суть отличного продолжения, что тоже самое только больше и лучше
Не уверен, что количество умений по сравнению с первой частью увеличилось.
Умножаем в среднем на 2, т.к. обычно половина используют клиент игры и получаем больше ляма игроков. Это успешный успех. Учитывая что их рекорд в пое 1 был в районе 250к.
и самое главное что игра то сейчас платная - успех прям реально
А она будет бесплатной не вкурсе?
Будет. Это только ранний доступ платный.
Я бы не сказал, что половина, когда-то они выдавали данные по пое 1, в стиме было 70%, ну а тут я думаю больше в стиме сидит, т.к главным вопросом по пое 2 было, как купить игру в стиме, и можно ли это сделать через сайт.
Не скоро только, минимум полгода а то и год, сейчас версия 0.1.0 релиз это наверное 1.0 если интересны диаблоиды то стоит купить тем более дают монеты,которые все же нужны хотя бы на сундуки,стандартных сундуков категорически не хватит,да и стоит то 1400 рублей всего лишь на сайте можно купить без комиссии, потом получаешь ключ Стим и все
Сервера PoE 2 такие:"Добейте нас!"
нет, огни же делали сначала на 1,6кк, потом расширили до 2кк
Не единого разрыва (с)
Откуда такие предположения?
За исключением первых двух часов после запуска раннего доступа и нескольких дисконнектов на выходных игра работает достаточно стабильно, вылетов почти нет или они очень редкие (играю на московском сервере).
Ниче так можно побегать, жаль перса кастомизировать нельзя.
Можно
Но дорого :)
Да не, кастомайз дешёвый
дрочильня очередная
ДА АХ***Я!!
В это и заключается смысл жанра hack&slash.
С таким же успехом можно зайти в раздел с каким-нибудь файтингом и оставить комментарий: "Очередной мордобой".
Я простой лютый нищеброд и пиратки играю онли. Но тут меня жёстко прогрели, игра простой лютейшая.
Типа ты из тех кто на хайпе купил игру, "не зная ничего о нем" (КиШ)?