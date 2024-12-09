Количество одновременных игроков Path of Exile 2 в Steam превысило 578 тысяч

Path of Exile 2 от Grinding Gear Games продолжает покорять вершины. После старта с пиком в 459 000 одновременных игроков, игра установила новый рекорд: 578 569 игроков одновременно. Этот результат позволил Action RPG занять 15-е место среди самых популярных игр в истории Steam, обойдя Valheim, Terraria, Fallout 4 и другие легендарные проекты.

Успех особенно впечатляет на фоне проблем с серверами. Несмотря на подготовку серверов для 1 миллиона одновременных игроков, число выкупивших ранний доступ превысило ожидания, что вызвало длинные очереди и затруднения при входе.

Path of Exile 2 уже доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC в раннем доступе, который продлится минимум полгода. В ближайших обновлениях разработчики обещают удвоить контент, добавив 50 новых боссов, три акта, шесть классов и многое другое. Следите за обновлениями — впереди еще больше впечатляющих новостей.