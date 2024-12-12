Компания Grinding Gear Games выпустила первое крупное обновление для раннего доступа Path of Exile 2. Патч 0.1.0d, размером 568 МБ, исправляет более 60 проблем и приносит несколько значительных улучшений.

Теперь игроки могут эффективнее уворачиваться и толкать мелких монстров, не сталкиваясь с ними. Кроме того, обновление изменяет работу самоцветов и усиление энергии. Разработчики также упростили использование заклинаний, связанных с недугами.

Обновление также включает балансировку монстров, боссов и модификаторов. Внесены исправления сбоев, улучшена стабильность игры, хотя производительность пока не была улучшена. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

Патч доступен для скачивания через Steam, и он должен автоматически установиться при следующем запуске игры.