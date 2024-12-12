Компания Grinding Gear Games выпустила первое крупное обновление для раннего доступа Path of Exile 2. Патч 0.1.0d, размером 568 МБ, исправляет более 60 проблем и приносит несколько значительных улучшений.
Теперь игроки могут эффективнее уворачиваться и толкать мелких монстров, не сталкиваясь с ними. Кроме того, обновление изменяет работу самоцветов и усиление энергии. Разработчики также упростили использование заклинаний, связанных с недугами.
Обновление также включает балансировку монстров, боссов и модификаторов. Внесены исправления сбоев, улучшена стабильность игры, хотя производительность пока не была улучшена. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.
Патч доступен для скачивания через Steam, и он должен автоматически установиться при следующем запуске игры.
радует оперативная реакция разработчиков на правки баланса
А где "здесь"? Ссылку не добавил
Очень объективный перевод статьи.
Нормально так лохи тестируют за свои родные тугрики, а элита залетит позже нахаляву
Чем больше минусов, тем правдивей мои слова)
нищеброды считают себя элитой?)
Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит. Я могу свободно купить 1000-чу копий, но я не лох чтобы тестировать за свои деньги. Удачи тебе с этим.
ну там же 300 монет дают, а на них берут вкладки! Если захочешь играть в игру, то 100% купишь монеты
Нет.
Малыш, ну подожди немного выхода игры из раннего доступа, 6-12 месяцев или откладывай понемножку со школьных обедов.