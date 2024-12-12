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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.8 358 оценок

Компания Grinding Gear Games выпустила первое крупное обновление для раннего доступа Path of Exile 2

butcher69
Новости

Компания Grinding Gear Games выпустила первое крупное обновление для раннего доступа Path of Exile 2. Патч 0.1.0d, размером 568 МБ, исправляет более 60 проблем и приносит несколько значительных улучшений.

Теперь игроки могут эффективнее уворачиваться и толкать мелких монстров, не сталкиваясь с ними. Кроме того, обновление изменяет работу самоцветов и усиление энергии. Разработчики также упростили использование заклинаний, связанных с недугами.

Обновление также включает балансировку монстров, боссов и модификаторов. Внесены исправления сбоев, улучшена стабильность игры, хотя производительность пока не была улучшена. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

Патч доступен для скачивания через Steam, и он должен автоматически установиться при следующем запуске игры.

18
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
GraF68ru

радует оперативная реакция разработчиков на правки баланса

2
Whiskyorigin

А где "здесь"? Ссылку не добавил

1
HappyRED

Очень объективный перевод статьи.

1
dexxxx123

Нормально так лохи тестируют за свои родные тугрики, а элита залетит позже нахаляву

Чем больше минусов, тем правдивей мои слова)

-13
w_temptation

нищеброды считают себя элитой?)

3
dexxxx123 w_temptation

Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит. Я могу свободно купить 1000-чу копий, но я не лох чтобы тестировать за свои деньги. Удачи тебе с этим.

-10
_TEZ_ dexxxx123

ну там же 300 монет дают, а на них берут вкладки! Если захочешь играть в игру, то 100% купишь монеты

1
dexxxx123 _TEZ_

Нет.

-2
BlackGrou

Малыш, ну подожди немного выхода игры из раннего доступа, 6-12 месяцев или откладывай понемножку со школьных обедов.

1