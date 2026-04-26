Крупное обновление Return of the Ancients для Path of Exile 2 перенесли - у игроков появилось время на DLC Diablo IV

Path of Exile 2: Returt of the Ancients

Разработчики Path of Exile 2 из Grinding Gear Games объявили о переносе масштабного обновления Return of the Ancients почти на месяц. Теперь официальный анонс состоится 7 мая в формате стрима, где раскроют основные детали, а сам релиз апдейта запланирован на 29 мая.

На фоне этого дополнение Lord of Hatred для Diablo IV выходит уже 27 апреля, так что у игроков будет возможность сначала ознакомиться с новым контентом от Blizzard, а затем вернуться в PoE 2.

По словам ведущего комьюнити-менеджера студии Келли, обновление станет одним из самых крупных за всю историю проекта, однако разработчикам требуется дополнительное время на его доработку.

Судя по тизеру, изменения затронут не только геймплей, но и сам мир игры: в ролике показана гигантская крепость, поднимающаяся из-под земли и перекрывающая часть локации. Ранее разработчики также упоминали о серьёзной переработке эндгейм-системы, включая изменения карты высокоуровневого контента.

Несмотря на нехватку официальной информации, сообщество уже активно обсуждает возможные нововведения. В частности, на Reddit появилась теория о добавлении класса дуэлянта — игроки связывают это с намёками из прошлых трейлеров, изображений и недавних публикаций разработчиков.

Учитывая, что Path of Exile 2 всё ещё находится в стадии раннего доступа, подобные предположения выглядят вполне логично — студия продолжает постепенно готовить игру к полноценному релизу через крупные обновления.