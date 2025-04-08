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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 962 оценки

Маск попытался доказать, что он хорошо играет в Path of Exile 2, но после нескольких смертей от босса, он выключил стрим

Solstice Solstice

Недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск проводил стрим на своей платформе Х, на котором хотел доказать свое умение играть в Path of Exile 2 на высоком уровне. Но примерно через 30 минут и нескольких смертей от первого босса, бизнесмен завершил свою трансляцию.

Маск объяснил это тем, что трансляция была тестом бесперебойности работы Starlink в воздухе на борту своего частного самолета.

Во время самой трансляции Маск получил большое количество негативных комментариев за его уровень игры. Один из пользователей написал, что его дочь Вивиан Уилсон была права, когда недавно заявила, что Маск был ужасен в Overwatch. Также был ряд очень агрессивных и негативных комментариев.

Ранее Маск неоднократно рассказывал, какой он замечательный геймер. Но в начале 2025 года его поймали на том, что он платил игрокам, чтобы те прокачивали его учетную запись в Path of Exile 2.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Floww

Да господи, неужели есть еще кто то, кто не понял, что Маск не гений, не великий ученый-изобретатель и не инноватор. Он обычный коммерс, шоумен и хайпожор)

18
Driven4

Ну определенная каста свидетелей святейшего и умнейшего, все еще верит.

4
CT3H Driven4

Как же плохо быть Маском).. он позорит всех нас, диванных пропёрдывателей.

11
Фермер Ди

Ну если "обычный коммерс, шоумен и хайпожор'' сейчас мировая элита, то с этим миром явно что-то не так.

7
JustA_NiceGuy

А ты обычный чел, который завидует)

1
HellowRainbow

Ну он не был бы вторым по богатству челом в мире, если бы был обычным. На его фоне Хуанг - он да, обычный

0
mckad007

он пытался

6
Brian Alameda

Так он играл на хардкоре в новую лигу, как я понял, про это почему то не упоминают. Плюс стримил с самолёта, где связь у него лагала. После каждой смерти создавал нового персонажа и начинал заново.

5
RoboB

Ох, да ладно, признал бы он уже, что нубасик, а скиллы - дело наживное. Потоки хейта бы поубавились.

1
rei_nyasha

личный самолет

мда

0
Gvik74
Один из пользователей написал, что его дочь Вивиан Уилсон была права, когда недавно заявила, что Маск был ужасен в Overwatch.

А, ну теперь понятно, какие пользователи его комментировали :DDD

0
ДаДжи

клоун.сжечь ещё пару тесл!!!

-1
hpi

Какой-то позор и безобразие.

-2
Driven4

Не понимаю почему он не может сделать так, что играет один человек, а он делает вид что играет. Он же давал на аутсорс прокачку акка. Что мешает сейчас поступить так же. Или мозгов не хватает.

-3
Генерал Анатолий

Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы

5
Raphtallia Генерал Анатолий

Ну вообще план не плохой, но есть много НО.

0
Driven4 Генерал Анатолий

Ну то етсь лучше расказывать что ты мега челик супер пупер игроман и сдохнуть на одном из первых боссов, при том опциональном,которого даже бить ненадо. После чего ливнуть.

Начал,так иди до конца.

0