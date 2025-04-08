Маск попытался доказать, что он хорошо играет в Path of Exile 2, но после нескольких смертей от босса, он выключил стрим

Недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск проводил стрим на своей платформе Х, на котором хотел доказать свое умение играть в Path of Exile 2 на высоком уровне. Но примерно через 30 минут и нескольких смертей от первого босса, бизнесмен завершил свою трансляцию.

Маск объяснил это тем, что трансляция была тестом бесперебойности работы Starlink в воздухе на борту своего частного самолета.

Во время самой трансляции Маск получил большое количество негативных комментариев за его уровень игры. Один из пользователей написал, что его дочь Вивиан Уилсон была права, когда недавно заявила, что Маск был ужасен в Overwatch. Также был ряд очень агрессивных и негативных комментариев.

Ранее Маск неоднократно рассказывал, какой он замечательный геймер. Но в начале 2025 года его поймали на том, что он платил игрокам, чтобы те прокачивали его учетную запись в Path of Exile 2.