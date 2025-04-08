Маск попытался доказать, что он хорошо играет в Path of Exile 2, но после нескольких смертей от босса, он выключил стрим

Недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск проводил стрим на своей платформе Х, на котором хотел доказать свое умение играть в Path of Exile 2 на высоком уровне. Но примерно через 30 минут и нескольких смертей от первого босса, бизнесмен завершил свою трансляцию.
Маск объяснил это тем, что трансляция была тестом бесперебойности работы Starlink в воздухе на борту своего частного самолета.
Во время самой трансляции Маск получил большое количество негативных комментариев за его уровень игры. Один из пользователей написал, что его дочь Вивиан Уилсон была права, когда недавно заявила, что Маск был ужасен в Overwatch. Также был ряд очень агрессивных и негативных комментариев.
Ранее Маск неоднократно рассказывал, какой он замечательный геймер. Но в начале 2025 года его поймали на том, что он платил игрокам, чтобы те прокачивали его учетную запись в Path of Exile 2.
Да господи, неужели есть еще кто то, кто не понял, что Маск не гений, не великий ученый-изобретатель и не инноватор. Он обычный коммерс, шоумен и хайпожор)
Ну определенная каста свидетелей святейшего и умнейшего, все еще верит.
Как же плохо быть Маском).. он позорит всех нас, диванных пропёрдывателей.
Ну если "обычный коммерс, шоумен и хайпожор'' сейчас мировая элита, то с этим миром явно что-то не так.
А ты обычный чел, который завидует)
Ну он не был бы вторым по богатству челом в мире, если бы был обычным. На его фоне Хуанг - он да, обычный
он пытался
Так он играл на хардкоре в новую лигу, как я понял, про это почему то не упоминают. Плюс стримил с самолёта, где связь у него лагала. После каждой смерти создавал нового персонажа и начинал заново.
Ох, да ладно, признал бы он уже, что нубасик, а скиллы - дело наживное. Потоки хейта бы поубавились.
личный самолет
мда
А, ну теперь понятно, какие пользователи его комментировали :DDD
клоун.сжечь ещё пару тесл!!!
Какой-то позор и безобразие.
Не понимаю почему он не может сделать так, что играет один человек, а он делает вид что играет. Он же давал на аутсорс прокачку акка. Что мешает сейчас поступить так же. Или мозгов не хватает.
Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы
Ну вообще план не плохой, но есть много НО.
Ну то етсь лучше расказывать что ты мега челик супер пупер игроман и сдохнуть на одном из первых боссов, при том опциональном,которого даже бить ненадо. После чего ливнуть.
Начал,так иди до конца.