Мрачный сеттинг и сложные боссы: блогер раньше срока опубликовал свой обзор на Path of Exile 2

Недавняя утечка от блогера под ником Fextralife дала игрокам неожиданную возможность взглянуть на Path of Exile 2, несмотря на строгий запрет на публикацию до 6 декабря 2024 года. Видео с геймплеем, опубликованное на YouTube, было быстро удалено разработчиками Grinding Gear Games, но ключевые детали уже успели распространиться.

Path of Exile 2 обещает стать сложнее первой части. Из игры убрали выбор уровней сложности — теперь акцент сделан на естественном нарастании вызова. Игроков ждут масштабные карты, разнообразная прокачка и эпические бои с боссами, напоминающие сражения в стиле Dark Souls и Elden Ring. Сюжетная кампания рассчитана на 35–40 часов, а атмосферу дополняет мрачный фэнтезийный стиль, вдохновленный Diablo 2.

Полноценный релиз игры в раннем доступе запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.