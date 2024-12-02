Мрачный сеттинг и сложные боссы: блогер раньше срока опубликовал свой обзор на Path of Exile 2

Недавняя утечка от блогера под ником Fextralife дала игрокам неожиданную возможность взглянуть на Path of Exile 2, несмотря на строгий запрет на публикацию до 6 декабря 2024 года. Видео с геймплеем, опубликованное на YouTube, было быстро удалено разработчиками Grinding Gear Games, но ключевые детали уже успели распространиться.
Path of Exile 2 обещает стать сложнее первой части. Из игры убрали выбор уровней сложности — теперь акцент сделан на естественном нарастании вызова. Игроков ждут масштабные карты, разнообразная прокачка и эпические бои с боссами, напоминающие сражения в стиле Dark Souls и Elden Ring. Сюжетная кампания рассчитана на 35–40 часов, а атмосферу дополняет мрачный фэнтезийный стиль, вдохновленный Diablo 2.
Полноценный релиз игры в раннем доступе запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Из игры убрали выбор уровней сложности - это и в первой части сделано очень давно. Вся инфа давно известна, выглядит как статья ради классов, которую сочинили.
другой вопрос. - очень давно удалили уровни сложности ? а они вообще были там когда?
по сути ток недавно добавили уровень сложности руфлус. режим без дропа
а если 1-3 акт по 3 круга проходить считать уровнем вложности.
топ в пое2 будет как раз, как и в первой части, 1-3 акт по кругу и потом ток карты.
Уровни сложности были в бете пое1, и то не долго
Причём это буквально выжимка из видоса соевого фекстры, который просто порет пургу
В первой части сначала было 3 акта, когда ты их проходил, то открывалась некст сложность и было как в Диабло 2. Потом появился 4-й акт, но сложность ещё оставалась, а потом вышло возрождение Ориата или как его там обнова и они уже тогда фулл убрали сложность для компании. Сейчас вроде просто будет на старте 6 актов. Кстати за прохождение на ХК компанию на всех сложностях давали ачивку - сейчас её получить не возможно.
Только не 6 актов. 4 нас старте - потом каждый 2 мес добавлять будут (так помню) На старте будет видно - может все переиграют
Ох уж эти полноценные релизы...
Как-то не логично. Ранний доступ - это уже НЕ полноценный релиз.
А как тогда пройти два раза 3 акта сюжетки, для прокачки, или я чего то не понимаю ? Понимаю, что какая то часть людей ждет игру, но заполонившая новостная реклама и активная компания стримеров/блогеров, сводящаяся к "купи ранний доступ, так как там все просто и лучше" = начинает отпугивать. Лично я наигрался в сезонки (Д3-4,ПоЕ) и не понимаю, зачем сезонные вайпы ? Поясню свое мнение :- Классов полно(для реиграбельности) и сливать их после сезона в помойку = чушь собачья; Сезонные механики - дешевле и проще добавлять в основу. Опережая вопросы на свои суждения спрошу - а какая разница разрабу, кем я буду играть в сезоне, старым персом или новым ? Игра не сессионка на 15-30 минут(прошли карту на время и все) и требует более время-затрат и изучения игровых механик для приятной игры. Очень хотел влиться в игру и собрался купить РД, но узнав, что сезоны не убрали = поставил крест (может финальную попробую, если делать будет нечего).
кто мешает играть на стандарте?
Вайп будет после выхода из раннего доступа. То есть по сути персонаж из стандарта улетит в ещё отдельную лигу так что даже на стандарте играть уже нет смысла. Игру испортили просто в 0. ну за то теперь это Path of Diablo 1. Потому что даже Diablo 2 глубже интереснее этой поделки. Жалею что донатил в первую часть кучу денег. Знал что они со временем будут переманивать игроков с 1 части во 2 и потом закроют но надеялся что вторая часть будет неплохой хотя бы. А сейчас вижу что к тому времени как они решат закрыть первую часть (а об этом упоминали что такое вероятно со временем) что бы всем пришлось играть во вторую... они просто не сделают вторую лучше. Можно починить баги, немного что-то поменять но тут всю вторую часть надо выбросить и делать с нуля что бы это было адекватной игрой, а не новым Ратлес режимом с минимилизацией нагрузок для них и максиммилизацией дешевого удержания игроков манипуляциями как в дешевой корейской ММО
Чёт в голосину. Учитывая то, что даже титан квест по механикам лучше д2.
Разве что в твоей голове кто-то такое упоминал, ибо ни один разработчик игры подобное ни где и никогда не упоминал.
Какие еще вайпы? У тебя перс остается.. Смысл в новой экономике, когда ты стартуешь со всеми и есть шанс зайти в кауюто механику и первому налутать денег, у опытного игрока прокачка до хорошей версии билда занимает неделю при игре 3-4 часа в день - не так много.
Хочешь пример? У меня товарищ плакал когда начинал играть, что лига закончится через 2,5 месяца(его первая лига) и он не наиграется, зачем я затянул его на лигу- надо было играть на стд, в итоге он дропнул за месяц до окончания и уже 3 лиги стартовал новых играя по 1-2 месяца.
Ну а для разраба лига это возможность привлечь игроков не на неделю за которую на прокачаных персах все бы лигмеханику изучили, а на месяц- два.
В конце концов никто не запрещает тебе играть на стандарте сколько хочешь
Говоря о стандарте я больше думал о poe, а не о poe2. В poe2 стандарт тоже будет, в релизной версии, через год или около того, то что персонажей с раннего доступа "запрут" в отдельной лиге совершенно нормально и ожидаемо, но совсем не понятно какой смысл играть поломанными или багнутыми персонажами на протяжении нескольких лет.
Будет poe2 лучше или хуже poe говорить пока сильно рано. Хотя, на основании того что я уже видел и читал, мне она тоже не нравится, но не потому что там что то "плохо", а потому что мне не нравятся соулс игры, к сожалению, poe2 больше похожа на изометрический соулс с упором на управление с контроллера, так что это, вероятно, просто игра не для меня. Через 4 дня попробую составить более обоснованное мнение.
Успел вчера посмотреть до удаления. Он говорит, что игра сильно напоминает Dark Souls с этой механикой кидать игрока сразу в пекло + при смерти нужно бежать обратно минут 20.
Сказал, что карты довольно жирные. Около 1.5 часов реального времени от края до края.
Он пробовал играть на мыше с классическим движением по клику и на геймпаде. Геймпад ему показался гораздо удобнее и динамичнее. (я слышал, что в игре есть схема WASD на клаве, но он ничего не сказал про нее).
Про боевку сказал, что она лучшая среди ARPG.
Сказал, что упростили некоторые механики (в хорошем смысле), а респек теперь стоит гораздо дешевле, что дает возможность пробовать разные билды.
Сказал, что много боссов и они жесткие.
Из минусов отметил, что карты ощущаются пустоватыми на события, но ожидает, что это поправят к релизу.
В общем и целом впечатление у него было очень даже положительное.
Это был обзор карт или тупо актов?
вот теперь можно будет поиграть в нормальный диабло 4, а не имитацию от блеззорд
Франшиза диабло себя уже давно дискредитировала. Стыдно в приличном обществе даже упоминать это.
Посмотреть бы есть ссылка у кого? =)
обзорщик Fextralife- конченый наркоман. он там столько херни наговорил, что это просто позор какой-то. Чел нихрена не понимает что такое ПоЕ. Не смотрите этот обзор, гляньте кого-то другого. Этот нуб там 50 часов потратил на 3 акта, лол, при этом до ендгейма он не добрался.
Да там 90% тех, кого пригласили - это люди с какой-то серьёзной задержкой в развитии. Они там даже с внутриигровым гайдом умудряются такую чушь настряпать, что они боссов по 20 минут ковыряют по 5 урона. Это просто кринж какой-то.
Ранний доступ всего за 1500 р, и эти деньги превращаются в игровые деньги. Это круто! Сваливаю с Д4. )))
Да один хрен это всего лишь ранний доступ.
всего то ранний доступ в котором контента больше чем в в релизе + платном длц диабло 4
Да. Но всё равно всего лишь ранний доступ, а значит дальше будет ещё больше и лучше.