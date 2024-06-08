Начать играть в Path of Exile 2 будет проще, чем в оригинал, уверяет творческий директор игры

Продолжение Path of Exile станет более дружелюбным для новичков, но при этом сохранит фирменную глубину и сложность, за которые серия снискала славу среди хардкорных игроков.

Об этом рассказал творческий директор Grinding Gear Games Джонатан Роджерс в недавнем интервью. По его словам, студия стремится привлечь в Path of Exile 2 гораздо большую аудиторию, не пожертвовав при этом верностью идеалам первой части.

Path of Exile была известна как безумно сложная игра, но мы хотим, чтобы ещё больше людей смогли открыть для себя этот удивительный мир, — заявил Роджерс. — Поэтому в сиквеле мы не можем делать игру такой же запредельно комплексной, как раньше.

Впрочем, поклонникам оригинала не стоит опасаться, что Path of Exile 2 превратится в «казуальную» игру. Роджерс заверил, что в сиквеле появится множество новых глубоких механик и систем, которые придутся по вкусу ветеранам серии. Более того, именно эта комплексность и станет одним из главных отличий Path of Exile 2 от конкурентов вроде Diablo 4.