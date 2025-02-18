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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 883 оценки

Новое обновление для Path of Exile 2 добавило секцию для карт

butcher69
Новости

Компания Grinding Gear Games выпустила новое обновление Path of Exile 2 версии 0.1.1d, доступное для всех платформ: PlayStation, Xbox и PC. Это обновление привнесло долгожданную функцию, о которой игроки просили с момента выхода игры в ранний доступ — секцию для карт. Новая возможность позволяет игрокам удобно хранить до 576 путевых камней каждого яруса в специально отведенной вкладке тайника.

Вкладка Map Stash разделяет камни на шесть подсекций, которые можно настроить или выставить на продажу отдельно. Эта функция значительно улучшает управление инвентарем, позволяя организовать и ускорить процесс обмена камнями. Путевые камни автоматически перемещаются в нужную вкладку. В настройках можно включить привязку камней, чтобы они всегда отправлялись в Map Stash, даже если открыты другие вкладки.

Кроме того, в обновлении исправлены различные ошибки и уменьшено количество сбоев, особенно на Xbox, где были внесены заметные улучшения производительности.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кроллег

Класс! Своевременная новость. Патч появился, как минимум, вчера утром, скидка была на вкладки, в том числе и на карты, тоже вчера.

1
lllMaks

Вкладку докупать надо?

0
Hevin

Если купил в пое1 - не нужно.

0
NFiria

Гейплэй когда добавят?

-5