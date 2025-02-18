Новое обновление для Path of Exile 2 добавило секцию для карт

Компания Grinding Gear Games выпустила новое обновление Path of Exile 2 версии 0.1.1d, доступное для всех платформ: PlayStation, Xbox и PC. Это обновление привнесло долгожданную функцию, о которой игроки просили с момента выхода игры в ранний доступ — секцию для карт. Новая возможность позволяет игрокам удобно хранить до 576 путевых камней каждого яруса в специально отведенной вкладке тайника.

Вкладка Map Stash разделяет камни на шесть подсекций, которые можно настроить или выставить на продажу отдельно. Эта функция значительно улучшает управление инвентарем, позволяя организовать и ускорить процесс обмена камнями. Путевые камни автоматически перемещаются в нужную вкладку. В настройках можно включить привязку камней, чтобы они всегда отправлялись в Map Stash, даже если открыты другие вкладки.

Кроме того, в обновлении исправлены различные ошибки и уменьшено количество сбоев, особенно на Xbox, где были внесены заметные улучшения производительности.