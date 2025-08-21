Новый акт, сотни изменений и революция в торговле: Path of Exile 2 получит масштабное обновление в конце августа

Grinding Gear Games представила масштабное обновление для Path of Exile 2 под названием «Третий эдикт», релиз которого состоится 29 августа 2025 года на ПК и консолях. В тот же день игра проведёт первые бесплатные выходные — попробовать проект можно будет до 1 сентября.

Одновременно разработчики сообщили, что скрывают московский шлюз из-за того, что не смогли найти для него рабочие способы защиты от DDoS-атак. Использовать его можно вручную, но GGG советует российским игрокам переключиться на стокгольмский сервер — задержка чуть выше (45 мс против 21 мс), зато стабильность подключения лучше.

Главное в «Третьем эдикте» — четвёртый акт кампании. Его события развернутся на архипелаге Нгамакануи, где племена Каруи заселяют восемь островов. Глава нелинейная: игроки сами решают, в каком порядке исследовать территории и сражаться с десятком новых боссов. В игру также добавят свыше сотни монстров.

Система кампании серьёзно переработана. Уровень сложности «Жестокий» исчезнет, вместо него появятся три временных мини-акта с 19 локациями и 12 боссами. Эти главы позволят прокачаться до 65 уровня, после чего откроется эндгейм, без повторного прохождения кампании.

Механика передвижения тоже стала удобнее: если удерживать кнопку переката, персонаж автоматически переходит в бег. Спринт теперь без ограничений и доступен любому классу.

Камни поддержки ждёт капитальная переделка. Их можно ставить в нескольких экземплярах, а каждый развивается по уровням, открывая новые варианты прокачки. Одновременно изменится баланс классов и навыков: монах сможет драться голыми руками, а переключение оружия станет мгновенным. Всего патч принесёт сотни изменений, включая 150 новых узлов пассивного дерева и десятки свежих умений.

Отдельное внимание заслуживает первая сезонная лига «Пробуждение Бездны». Она повторяет концепцию оригинала: игроки закрывают расселины, уничтожая монстров, и получают древние кости для усиления экипировки абиссальной магией.

Эндгейм тоже расширится — появятся 25 новых карт, уникальные события атласа вроде песчаных бурь или скрытых склепов ваал. Систему крафта усилили «великие» и «совершенные» сферы, а также переработанные сущности, позволяющие создавать предметы с заданными свойствами.

Наконец, в игру добавят асинхронную торговлю — долгожданную функцию, позволяющую покупать вещи у других игроков без их присутствия в сети.

Path of Exile 2 с «Третьим эдиктом» станет быстрее, насыщеннее и удобнее. Масштаб обновления подтверждает: GGG явно намерены вывести игру на новый уровень уже к старту осени.