Новый геймплейный ролик Path of Exile 2 посвятили Воину и Охотнице ©

Компания-разработчик Grinding Gear Games продемонстрировала достаточно много игрового процесса для своей грядущей Path of Exile 2. Среди представленных геймплейных роликов - демонстрация потенциальных способностей двух классов: Воина и Охотницы.

Игровой процесс для класса Воина посвящен синергии со способностью Sunder Armor и ее взаимодействию с другими способностями для расширения базовых возможностей по снижению брони противника.

Геймплей за Охотницу сводится к демонстрации её способностей, основанных на использовании копья, которые, помимо прочего, включают в себя возможность вызывать разрушительные молнии или использовать атаки, генерирующие урон по площади с сильным кровотечением у врагов.

В настоящее время студия готовится к закрытому бета-тестированию, в котором будет представлена вся игра. Студия также сообщила, что Path of Exile 2 будет выпущена отдельно от своей предшественницы.