Новый геймплейный трейлер Path of Exile 2 рекламирует 100 боссов, 1500 пассивных умений, совместную игру на 6 игроков ©

Во время ExileCon студия Grinding Gear Games демонстрирует краткосрочное и долгосрочное будущее своей бесплатной ролевой игры Path of Exile. Конечно, она также показала новый геймплейный трейлер Path of Exile 2, продолжения текущей игры с совершенно новой кампанией.

Наряду с демонстрацией нескольких восхождений, в том числе новых, таких как Тамплиер, мы видим несколько боссов в действии. Сиквел обещает 100 боссов и различные локации, 600 монстров, 1500 пассивных умений, 240 активных умений, 700 видов экипировки и кооператив для шести игроков. Визуально тоже выглядит впечатляюще.

Интересно, что разработчик объявил, что Path of Exile 2 будет отдельной игрой, а не обновлением. Косметика и вкладки сундука являются общими, но первоначальный план, согласно которому обе кампании должны иметь один и тот же эндгейм, изменился. Продолжение теперь будет полностью отдельным с его изменениями баланса, эндгеймом и Восхождениями.