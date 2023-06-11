Path of Exile 2 2023 г.
7.3 73 оценки

Новый трейлер Path of Exile 2 был показан на PC Gaming Show

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monk70
Новости

На сегодняшней выставке PC Gaming Show был представлен тизер Aggorat для Path of Exile 2.

На ExileCon (28-29 июля) Grinding Gear Games расскажет все, что нужно знать о Path of Exile 2, включая дату запуска бета-версии. На этом мероприятии разработчики также продемонстрируют Path of Exile: Mobile и расширение 3.22 для Path of Exile 1.

Path of Exile 2 — это новая сюжетная линия из семи актов, доступная вместе с оригинальной кампанией Path of Exile 1. И старая, и новая сюжетные линии ведут к одному и тому же общему финалу Атласа. Path of Exile 2 сохраняет весь контент расширения, созданный за последние шесть лет, и представляет новую систему навыков, классы восхождения, улучшения движка и многое другое.

После смерти Китавы общество медленно восстанавливалось. Амбициозные люди поднимаются, чтобы заполнить пустоту, и их жажда власти снова развращает Рэкласт.

Трейлеры
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Sklip

Анимации стали явно лучше чем в первой части.

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ratte88

Битва года. Диабло 4 и ПоЕ 2.

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