Новый трейлер Path of Exile 2 был показан на PC Gaming Show ©

На сегодняшней выставке PC Gaming Show был представлен тизер Aggorat для Path of Exile 2.

На ExileCon (28-29 июля) Grinding Gear Games расскажет все, что нужно знать о Path of Exile 2, включая дату запуска бета-версии. На этом мероприятии разработчики также продемонстрируют Path of Exile: Mobile и расширение 3.22 для Path of Exile 1.

Path of Exile 2 — это новая сюжетная линия из семи актов, доступная вместе с оригинальной кампанией Path of Exile 1. И старая, и новая сюжетные линии ведут к одному и тому же общему финалу Атласа. Path of Exile 2 сохраняет весь контент расширения, созданный за последние шесть лет, и представляет новую систему навыков, классы восхождения, улучшения движка и многое другое.

После смерти Китавы общество медленно восстанавливалось. Амбициозные люди поднимаются, чтобы заполнить пустоту, и их жажда власти снова развращает Рэкласт.