Новый трейлер Path of Exile 2 посвящен классу Рейнджера. Бета-тест перенесён с июня на конец 2024 года

Во время продолжительной прямой трансляции от разработчиков Grinding Gear Games сообщила последние новости о Path of Exile 2. Начнем с того, что новозеландская студия объявила о переносе бета-тестирования, которое ранее было запланировано на июнь. Несмотря на то, что контент готов, команда заявила, что нужно больше времени для правильной доработки игры. Таким образом, бета-тестирование теперь состоится где-то в конце 2024 года. Однако на июнь разработчики запланировали, альфа-тест.

Затем GGG продемонстрировал новый игровой класс, Рейнджер, и множество вариантов его настройки. Студия заявила, что это будет самый маневренный класс в игре. Благодаря новой способности двигаться во время стрельбы и различным навыкам быстрого перемещения Рейнджер может скакать по полю боя, удерживая противников на расстоянии шквалом стрел.

В целом, Path of Exile 2 будет включать в себя кампанию из шести актов с сотней различных локаций, 600 монстрами и 100 боссами. В конце кампании игроки столкнутся с полноценной системой эндгейма с более чем сотней карт, на каждой из которых есть свой босс и модификаторы, позволяющие использовать обновленные версии предыдущих лиг.

Игроки смогут выбирать между двенадцатью классами персонажей, по два на каждую комбинацию силы, ловкости и интеллекта. Они могут смешивать навыки разных классов, чтобы создать совершенно уникальный персонаж. Каждый из классов персонажей имеет свои три специализации Восхождения, в результате чего всего получается 36 классов Восхождения.

Grinding Gear Games также добавила 240 камней навыков, дающих разрушительные активные навыки, и 200 камней поддержки, изменяющих их поведение.