Новый трейлер Path of Exile 2 посвятили наградам из Twitch Drops

В преддверии запуска Path of Exile 2 в стадии раннего доступа разработчики объявили о проведении акции Twitch Drops. С 6 по 14 декабря зрители, которые посмотрят суммарно три часа стримов по игре на каналах с активированными дропсами, получат уникальные косметические награды: эффект флакона электрического разряда и ореол правосудия для шлема.

Кроме того, за оформление подписки на Twitch можно будет открыть эксклюзивного питомца — химеру, которая станет верным спутником игроков в путешествиях по мрачному миру Wraeclast.

Path of Exile 2 выходит 6 декабря в стадии раннего доступа на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.