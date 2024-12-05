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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.6 237 оценок

Новый трейлер Path of Exile 2 посвятили наградам из Twitch Drops

butcher69
Новости

В преддверии запуска Path of Exile 2 в стадии раннего доступа разработчики объявили о проведении акции Twitch Drops. С 6 по 14 декабря зрители, которые посмотрят суммарно три часа стримов по игре на каналах с активированными дропсами, получат уникальные косметические награды: эффект флакона электрического разряда и ореол правосудия для шлема.

Кроме того, за оформление подписки на Twitch можно будет открыть эксклюзивного питомца — химеру, которая станет верным спутником игроков в путешествиях по мрачному миру Wraeclast.

Path of Exile 2 выходит 6 декабря в стадии раннего доступа на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Какое смешное название — "дёрганые леденцы". // Игорь Сергеев

0
Zere

Интересно, а питомцы тут тоже чисто декоративные? просто такая лошадь здоровая...

И на видео написано подарите 2 подписки. А в описании "оформить подписку"

0
Sion2

Декоративные. Единственное на что влияет донат у них, это расширение сундука со всякими спец вкладками.

Конечно саму валюту игры у всяких личностях ты можешь купить. Но за это можно и бан словить.

0
Indigo Night Sion2

Нельзя. Вся игра построена на покупке и продаже вещей и другого лута между игроками.

-1
SensibleKnight Indigo Night

На сайтах можно купить валюту за реал бабки. Я один раз покупал когда на лигу поздно залетел. Дело конечно опасное, можно и бан словить.

0
DezkQ

Странно что ещё предзагрузку не открыли

0
Sergeant Serge

завтра в 4:00 утра по мск

0
DezkQ Sergeant Serge

Да уже дали бы скачать а в 00 00 по мск запустили... Делать нефиг.

0
pjankv

есть время выхода раннего доступа?

0
Sergeant Serge

22:00 по мск

0