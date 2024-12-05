Новый трейлер Path of Exile 2 посвятили наградам из Twitch Drops

В преддверии запуска Path of Exile 2 в стадии раннего доступа разработчики объявили о проведении акции Twitch Drops. С 6 по 14 декабря зрители, которые посмотрят суммарно три часа стримов по игре на каналах с активированными дропсами, получат уникальные косметические награды: эффект флакона электрического разряда и ореол правосудия для шлема.
Кроме того, за оформление подписки на Twitch можно будет открыть эксклюзивного питомца — химеру, которая станет верным спутником игроков в путешествиях по мрачному миру Wraeclast.
Path of Exile 2 выходит 6 декабря в стадии раннего доступа на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Какое смешное название — "дёрганые леденцы". // Игорь Сергеев
Интересно, а питомцы тут тоже чисто декоративные? просто такая лошадь здоровая...
И на видео написано подарите 2 подписки. А в описании "оформить подписку"
Декоративные. Единственное на что влияет донат у них, это расширение сундука со всякими спец вкладками.
Конечно саму валюту игры у всяких личностях ты можешь купить. Но за это можно и бан словить.
Нельзя. Вся игра построена на покупке и продаже вещей и другого лута между игроками.
На сайтах можно купить валюту за реал бабки. Я один раз покупал когда на лигу поздно залетел. Дело конечно опасное, можно и бан словить.
Странно что ещё предзагрузку не открыли
завтра в 4:00 утра по мск
Да уже дали бы скачать а в 00 00 по мск запустили... Делать нефиг.
есть время выхода раннего доступа?
22:00 по мск