Обновление Path of Exile 2 вызвало гнев игроков из-за изменений в механике храмов

Попытка разработчиков исправить критикуемую механику в лиге Судьба Ваал привела к неожиданным последствиям, создав серьезный дисбаланс между опытными игроками и теми, кто только начал осваивать контент.

Ранее выпущенное обновление сделало строительство собственных храмов более выгодным занятием, однако сам процесс оставался слишком утомительным. Вышедший следом хотфикс 13 к патчу 0.4.0c был призван устранить так называемые эксплойты, позволявшие игрокам слишком быстро обогащаться на своих храмах, что вызывало инфляцию на внутриигровом рынке. Однако попытка исправления привела к еще большему перекосу баланса в пользу опытных пользователей, которые уже успели развиться в текущем сезоне.

Ключевым изменением стала переработка механики предмета Медальон Хуаталотли, который предотвращает разрушение комнат в храме. Теперь его можно разместить только в помещениях 3 уровня. Это нововведение создало серьезные трудности для начинающих игроков, пытающихся завершить свои постройки. В то же время старожилы проекта, уже обладающие развитыми храмами с идеальной планировкой, могут продолжать беспрепятственно накапливать ресурсы.

Дополнительно разработчики внедрили систему убывающей доходности для модификаторов комнат, если в храме присутствует 4 и более помещений одного типа. В теории, в сочетании с уменьшением количества редких противников, это должно было ограничить эффективность самых продвинутых храмов. На практике же это изменение не мешает богатым игрокам продолжать быстро увеличивать свой капитал на поздних этапах игры, тогда как новички сталкиваются с еще большими ограничениями.

Сообщество встретило эти правки волной критики. Игроки отмечают, что своими действиями авторы окончательно разрушили текущий сезон и отпугнули новую аудиторию. Многие фанаты на форумах советуют пропустить эту лигу или дождаться следующих крупных обновлений, так как студия пока испытывает трудности с правильной настройкой и балансировкой новых механик.